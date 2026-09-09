Sociedad

Ciudad Juárez Prepara Festejo por el Grito de Independencia 2026

A unos días del festejo patrio, ya se encuentra lista la sede donde se realizará el Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez Prepara Festejo de Independencia 2026Ciudad Juárez Prepara Festejo de Independencia 2026. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Grito de Independencia 2026 en Ciudad Juárez se celebrará en el Parque El Chamizal. Prepárate para una noche llena de música y tradición este 15 de septiembre

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+