Ciudad Juárez Prepara Festejo por el Grito de Independencia 2026

El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez dio a conocer la sede donde se llevará a cabo el esperado Grito de Independencia 2026, luego de que en años anteriores la celebración tuvo que cambiar de ubicación debido a otros eventos programados en la Plaza de la Mexicanidad.

La cita será el próximo martes 15 de septiembre en las inmediaciones de las Banderas, ubicadas en el Parque El Chamizal, sobre la avenida Lincoln.

Así lo dio a conocer Mayra Prisila Delgado, directora de Relaciones Públicas del Municipio, quien señaló que en este punto será instalado el escenario principal, así como la infraestructura correspondiente para recibir a los cientos de juarenses que se espera acudan a la celebración.

La funcionaria informó que las actividades comenzarán desde la tarde y será a las 6:00 en punto cuando den inicio formalmente los espectáculos musicales, para posteriormente, a las 11:00 de la noche, llevar a cabo el Grito de Independencia bajo el protocolo oficial correspondiente.

De acuerdo con lo informado, se prevé que el concierto tenga una duración aproximada de dos horas. No obstante, este tiempo podría extenderse dependiendo de la respuesta y participación de los ciudadanos durante la celebración.