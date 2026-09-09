Agricultores de Jalisco Marchan Rumbo a las Instalaciones de SADER

Una caravana de agricultores se congregó en el kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Morelia, desde donde partió rumbo a las instalaciones de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural). Hasta el momento, no se prevén cierres viales en la zona.

Los productores expondrán diversos puntos que afectan al sector agrícola. Entre sus principales demandas señalan que actualmente sólo se compra una cuarta parte de la producción total de maíz, además de que continúa pendiente el apoyo económico correspondiente al incentivo para la comercialización de medianos productores, acordado desde 2025.

Ante esta situación, los agricultores entregarán un pliego petitorio a las autoridades para solicitar la revisión y atención de los puntos que permanecen pendientes.