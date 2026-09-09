Sociedad

Agricultores de Jalisco Marchan Rumbo a las Instalaciones de SADER

No se prevén cierres viales, sin embargo, se recomienda evitar la carretera Guadalajara-Morelia por el avance de la caravana

Caravana agricultoresLos agricultores se reunieron en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: N+

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Caravana de agricultores en Jalisco busca justicia para el sector. Solo se compra una cuarta parte del maíz producido.

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