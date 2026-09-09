Sociedad

Muere Bebé Localizada Dentro de un Tambo de Basura en Ensenada, BC

La recién nacida permaneció 20 días hospitalizada tras ser encontrada en la colonia El Salitral, en la delegación Maneadero

Muere Bebé Localizada Dentro de un Tambo de Basura en Ensenada, BCMuere Bebé Localizada Dentro de un Tambo de Basura en Ensenada, BC | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+