Muere Bebé Localizada Dentro de un Tambo de Basura en Ensenada, BC

Tras 20 días de luchar por su vida, falleció la bebé prematura de siete meses que fue localizada dentro de un tambo de basura en la colonia El Salitral, en la delegación Maneadero, en Ensenada.

La menor fue encontrada durante la madrugada del 19 de agosto y posteriormente recibió atención médica debido a su condición.

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de la bebé y ordenó la práctica de una necropsia para determinar la causa de muerte.

Mientras tanto, la madre de la menor, originaria de Chiapas, permanece recluida en el Centro de Reinserción Social de Ensenada, donde enfrenta un proceso relacionado con los hechos.

Inicialmente, el caso fue clasificado por las autoridades como feminicidio en grado de tentativa.

Con el fallecimiento de la bebé, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes y el proceso legal podría registrar nuevas actualizaciones conforme avancen las diligencias.

Información Patricia Lafarga

APG