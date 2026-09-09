Sociedad

Denuncian Agresión del Perro ‘Canelo’ y Disparo de Policía en Aguascalientes

El caso tuvo impacto en redes sociales, donde exigieron justicia para el can, que supuestamente no habría atacado a nadie

Muerte perro caneloInvestigan muerte del perro ‘Canelo’. Foto: Emergencia Aguascalientes

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Caso 'Canelo': Policía dispara a perro tras presunta agresión. Investigan acciones y protocolos.

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