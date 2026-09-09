Denuncian Agresión del Perro ‘Canelo’ y Disparo de Policía en Aguascalientes

La Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes presentó una denuncia por la agresión del perro ‘Canelo’ a una de sus elementos. El caso también abrió una investigación interna contra un policía, que disparó para detener al animal.

Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría de Protección al Ambiente. El titular, Antonio Martínez Romo, aseguró que ambas instituciones mantienen una coordinación para atender el caso.

Los hechos ocurrieron en la calle Juan Sarabia, el pasado 31 de agosto, cuando tras una intervención policial, el perro ‘Canelo’ presuntamente agredió a una oficial. Según su compañero, accionó el arma de fuego para detener el ataque, lo que provocó la muerte del can.