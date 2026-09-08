Muere Mujer de la Tercera Edad en Banco del Bienestar en Aguascalientes

En Aguascalientes, una mujer de 70 años falleció mientras se encontraba en un Banco del Bienestar ubicado sobre la avenida López Mateos y Poder Legislativo. Paramédicos acudieron al lugar para atender a dos personas que presentaron una emergencia médica.

De acuerdo con elementos de Protección Civil, ambas mujeres fueron valoradas en el sitio; sin embargo, una de ellas, identificada como Audelia, ya no contaba con signos vitales al momento de recibir la atención.

Según testimonios recabados en el lugar, las dos mujeres habrían presentado convulsiones mientras se encontraban en la institución bancaria. Hasta el momento, se espera que las autoridades determinen la causa del fallecimiento.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.