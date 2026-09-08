Accidentes

Muere Mujer de la Tercera Edad en Banco del Bienestar en Aguascalientes

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo

Banco del BienestarEn el sitio, auxiliaron a dos personas. Foto: N+

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Muere mujer en el Banco del Bienestar. Autoridades investigan la causa del deceso.

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