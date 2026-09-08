Motociclista Muere Arrollado en la México-Querétaro; Responsable Huye

Un motociclista perdió la vida la mañana de este martes luego de ser arrollado por un vehículo que, tras el accidente, huyó del lugar sin brindar ayuda. El hecho ocurrió sobre la autopista federal México-Querétaro, con dirección a la capital del estado, a la altura del Barrio de la Cruz, en San Juan del Río.

El reporte fue realizado por automovilistas que observaron a la persona tendida sobre la cinta asfáltica y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio, quienes revisaron al motociclista y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La motocicleta, una Vento, terminó metros adelante del punto donde quedó el cuerpo.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, acudieron para acordonar la zona y preservar el lugar, además de solicitar la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Querétaro para realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía llevó a cabo las investigaciones iniciales y las labores para el levantamiento del cuerpo, mientras se busca establecer cómo ocurrió el accidente y determinar la identidad del motociclista.

Hasta el momento no se cuenta con información sobre el vehículo señalado como presunto responsable, debido a que en la zona no habría cámaras de vigilancia que permitan obtener imágenes del momento del accidente o de la unidad involucrada.

Las autoridades esperan que las diligencias permitan reunir elementos para identificar al conductor que habría abandonado el lugar y determinar las responsabilidades correspondientes por este hecho de tránsito.