Accidentes

Motociclista Muere Arrollado en la México-Querétaro; Responsable Huye

El accidente ocurrió a la altura del Barrio de la Cruz, en San Juan del Río, donde automovilistas alertaron sobre la persona tendida en la carretera

Motociclista Muere tras Accidente en la México-QuerétaroMotociclista Muere tras Accidente en la México-Querétaro. Foto: N+

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La víctima viajaba en una motocicleta que quedó metros adelante; autoridades buscan establecer la identidad del conductor involucrado.

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