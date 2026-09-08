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Alcalde de NY Publicará Nuevos Datos sobre el 11S y Revela que Autoridades Ocultaron Información

Zohran Mamdani adelantó que se compartirán más archivos durante los próximos meses en una página web creada para ello

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva YorkZohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto: Reuters | Archivo

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El alcalde de NY revela documentos ocultos sobre el 11S: 170,000 páginas muestran el aire tóxico en la Zona Cero. Más archivos se publicarán pronto. ¿Qué sabía la ciudad realmente?

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