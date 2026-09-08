Detienen a 4 Personas tras Enfrentamiento con Policías en Jesús María, Sinaloa

Cuatro personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, luego de un enfrentamiento registrado durante la mañana de este martes sobre la carretera que conduce a la sindicatura de Jesús María, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando agentes federales, realizaban recorridos de vigilancia y prevención por dicha carretera.

De acuerdo con los informes de las autoridades, los uniformados detectaron un vehículo, color blanco y modelo reciente, con placas del estado de Texas, en el que viajaban varias personas.

Al intentar detener la unidad, los ocupantes presuntamente emprendieron la huida y realizaron disparos contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Tras un breve intercambio de disparos, los sospechosos terminaron por rendirse y fueron sometidos.

En el vehículo localizaron armas largas, entre ellas fusiles tipo “cuerno de chivo”, cargadores, cartuchos, equipo táctico y presuntas armas cortas.

Además, al verificar los datos de la unidad, las autoridades descubrieron que contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

Los cuatro detenidos y todo lo asegurado fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades federales, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.