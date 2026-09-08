Seguridad

Detienen a 4 Personas tras Enfrentamiento con Policías en Jesús María, Sinaloa

Los detenidos realizaron disparos en contra de los oficiales quienes repelieron la agresión

Detienen a 4 Personas tras Enfrentamiento con Policías en Jesús María, SinaloaDetienen a 4 Personas tras Enfrentamiento con Policías en Jesús María, Sinaloa. Foto: N+

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