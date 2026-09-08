Seguridad

García Harfuch Explica Por Qué la UIF Congeló Cuentas a Exsecretario de Economía en Sinaloa

La Fiscalía General de la República dará a conocer los resultados de la indagatoria sobre las empresas del exfuncionario

García Harfuch Explica Por Qué la UIF Congeló Cuentas a Exsecretario de Economía en SinaloaRicardo Velarde Cárdenas, conocido como 'Pity', extitular de la Secretaría de Economía de Sinaloa. Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa

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García Harfuch Revela Por Qué Congelaron Cuentas en Sinaloa