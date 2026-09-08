García Harfuch Explica Por Qué la UIF Congeló Cuentas a Exsecretario de Economía en Sinaloa

Las cuentas bancarias de Ricardo Velarde Cárdenas, extitular de la Secretaría de Economía de Sinaloa, fueron congeladas dentro de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas operaciones irregulares en las empresas del exfuncionario. La UIF ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por ese caso.

"Es un caso aparte de todo lo demás de Sinaloa", señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien precisó que la investigación no está vinculada a otros procesos que involucran a autoridades del estado. Agregó que será la FGR la instancia que dé a conocer los avances, aunque confirmó que Velarde Cárdenas sí está siendo investigado.

Sobre los funcionarios de Sinaloa señalados por EE. UU. de presuntos vínculos con el crimen, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, explicó que el congelamiento de cuentas de Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía, responde a una investigación de la UIF. pic.twitter.com/chrElGvfyg — NMás (@nmas) September 8, 2026

Velarde Cárdenas, conocido como "Pity", renunció el 23 de octubre de 2025 a la Secretaría de Economía de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya informó la dimisión y reconoció, en su cuenta de la red social X, el compromiso del entonces funcionario para colaborar en el esclarecimiento de hechos ocurridos en un establecimiento de su propiedad en Mazatlán. Velarde Cárdenas es director y fundador de Grupo Eleva, consorcio con más de 15 restaurantes y bares, entre ellos el centro nocturno Terraza Valentino, en Mazatlán.

En ese establecimiento desapareció, el 5 de octubre de 2025, Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años y originario de Durango. El joven acudió a Terraza Valentino a celebrar su cumpleaños; se separó de sus acompañantes para ir al baño y nadie volvió a saber de él desde entonces.

Su madre, Brenda Valenzuela, encabezó el 25 de octubre una marcha pacífica para exigir la localización de su hijo y de otras personas desaparecidas, en el contexto de la violencia que se vive en la entidad por la división interna del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estatales informaron que el 23 de octubre —el mismo día de la renuncia de Velarde Cárdenas— se realizó un cateo en el establecimiento.

La indagatoria sobre Velarde Cárdenas se suma a la turbulencia que ha marcado al gobierno de Sinaloa en los últimos meses. A principios de mayo de 2026, la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, señalamiento que lo llevó a solicitar licencia temporal al cargo.

Rocha Moya reasumió funciones como gobernador constitucional el 21 de agosto de 2026, luego de que la FGR indicó que no existían pruebas que sustentaran su participación en conducta penal; días después, volvió a solicitar licencia indefinida.