Localizan Restos Óseos Durante Jornada de Búsqueda en San Felipe, Baja California

Restos óseos fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada el sábado en la localidad de Las Minitas, cerca del Rancho San Juan, en el municipio de San Felipe.

Integrantes de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California reportaron el hallazgo de fragmentos de costillas y otros restos en uno de los tres puntos que tenían contemplados para revisar durante las labores.

Tras el descubrimiento, los restos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para realizar los estudios necesarios y determinar su origen.

Las investigaciones también buscarán establecer una posible identidad de los restos localizados en la zona.

APG