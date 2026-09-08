Seguridad

Localizan Restos Óseos Durante Jornada de Búsqueda en San Felipe, Baja California

Integrantes de un colectivo encontraron fragmentos durante la revisión de uno de los tres puntos contemplados en Las Minitas

Localizan Restos Óseos Durante Jornada de Búsqueda en San Felipe, Baja CaliforniaLocalizan Restos Óseos Durante Jornada de Búsqueda en San Felipe, Baja California | Foto: Célula De Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada BC

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