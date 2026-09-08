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Familia de Celeste Rivas Exige Pena de Muerte contra D4vd, Acusado de Asesinato

A un año de su muerte, la familia de Celeste Rivas pide la pena capital para el rapero D4vd, acusado de haber asesinado a Celeste cuando solo tenía 15 años.

familia-celeste-rivas-exige-pena-de-muerte-d4vidLa familia de Celeste Rivas exige pena de muerte para D4vd. Foto: Getty Images

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A un año del trágico asesinato de Celeste Rivas, su familia pide la pena capital para D4vd. El rapero enfrenta cargos serios y su juicio sigue en Los Ángeles. ¿Se hará justicia?

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