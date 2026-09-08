Familia de Celeste Rivas Exige Pena de Muerte contra D4vd, Acusado de Asesinato

A casi un año de que Celeste Rivas Hernández fuera encontrada sin vida, su familia hizo pública su exigencia de que el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, reciba la pena de muerte si es declarado culpable de su asesinato.

La familia difundió su postura un día antes de lo que habría sido el cumpleaños número 16 de la joven. En el mensaje, describieron al acusado como un ser humano "desprovisto de sentimientos y vacío interior, y sin conciencia", para quien la pena capital sería el castigo adecuado.

Los familiares reconocieron, sin embargo, que la decisión final no está en sus manos, sino en las del sistema judicial de California.

Burke enfrenta un cargo de homicidio en primer grado, abuso sexual infantil y mutilación ilegal de un cuerpo.

La fiscalía de Los Ángeles sostiene que Burke asesinó a Rivas Hernández el 23 de abril de 2025 tras una prolongada discusión por mensajes de texto, presuntamente por temor a que ella hiciera pública su relación y afectara su carrera musical. De acuerdo con la acusación, el homicidio ocurrió en el garaje de la residencia del músico en Hollywood Hills, donde después habría desmembrado el cuerpo antes de colocarlo en su Tesla.

El cuerpo de Rivas, de 15 años, fue hallado en septiembre de 2025 dentro de un Tesla abandonado en Los Ángeles registrado a nombre de D4vd, lo que llevó a las autoridades a señalarlo como único sospechoso. El artista permanece detenido y enfrenta actualmente el proceso judicial por el crimen.

El caso ha atravesado un momento crítico: hace una semana, el equipo legal de Burke se retiró de la defensa sin explicar los motivos, por lo que ahora es representado por un abogado de oficio. Los fiscales analizan la posibilidad de llevar el caso al corredor de la muerte.

Un abogado de la familia de Rivas Hernández cuestionó además que Burke solicite representación pública pese a su fama y a los ingresos que genera por reproducciones en plataformas de streaming, argumentando que son los contribuyentes del condado quienes terminarían pagando su defensa.

D4vd deberá presentarse el próximo 19 de octubre de 2026 ante los tribunales de Los Ángeles, en una audiencia donde fiscalía y defensa informarán al juez sobre el avance del proceso. El cantante mantiene su declaración de no culpabilidad.