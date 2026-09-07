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El Malilla Acusó el Acoso de una Fan en un Concierto en San Antonio, Texas

Las y los fans de 'El Malilla' lo respaldaron en redes y cuestionaron que este tipo de conductas se normalicen en los conciertos.

el-malilla-acoso-fan-concierto-san-antonioFoto: Getty Images

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El Malilla, ícono del reguetón mexa, fue acosado en un concierto. Fans defienden su derecho a la seguridad en el escenario. ¿Cómo podemos prevenir estos incidentes?

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