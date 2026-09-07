El Malilla Acusó el Acoso de una Fan en un Concierto en San Antonio, Texas

Fernando Hernández Flores, mejor conocido como 'El Malilla', denunció públicamente haber sido víctima de acoso durante uno de sus conciertos en San Antonio, Texas, en medio de la gira que realiza actualmente por Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el cantante compartió un mensaje breve sobre lo ocurrido:

Hoy me agarraron la verguitª en un show :( — El Malilla (@elmalibaby) September 6, 2026

De acuerdo con lo relatado por el propio artista, una persona del público tuvo contacto físico con él sin su autorización durante el show.

El Malilla no dio detalles sobre la identidad de la persona involucrada ni explicó con precisión cómo ocurrió el tocamiento, aunque trascendió que se trató de una fan y que el contacto fue en su entrepierna.

En un video que circuló en Instagram se puede ver el momento exacto del incidente. El video también muestra cómo el cantante se molestó después de haber sido tocado sin su consentimiento. El episodio ocurrió como parte de su gira por Estados Unidos, que concluirá el próximo 12 de septiembre.

Las y los fans de El Malilla respaldaron al cantante y cuestionaron que este tipo de conductas se normalicen en los conciertos.

Varias seguidoras insistieron en que el género del cantante no debe minimizar lo ocurrido y remarcaron que la cercanía entre un artista y su público durante un show no equivale a una autorización para tocar su cuerpo.

El Malilla se ha consolidado como una de las figuras del llamado reguetón mexa, género que combina música urbana con referencias a la cultura mexicana.

Hasta el momento, el cantante no ha dado declaraciones adicionales sobre el incidente ni se ha confirmado si existe una denuncia formal ante las autoridades de Texas.