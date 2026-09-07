Estefanía Villarreal, Actriz de Rebelde, Preocupa a Fans con Mensaje sobre la Depresión

Un mensaje publicado en las historias de Instagram de Estefanía Villarreal, recordada por dar vida a Celina Ferrer en Rebelde, preocupó a sus seguidores el fin de semana.

En el texto, la actriz habló abiertamente de una batalla que asegura enfrentar contra la depresión y la ansiedad, y expresó que se siente agotada a pesar de sus intentos por cumplir con distintos roles en su vida personal.

La publicación no incluyó más contexto sobre lo que la llevó a compartir ese sentir, ni se ha confirmado si la actriz recibe actualmente atención profesional.

La ausencia de detalles adicionales causó la preocupación del público, que recurrió a redes sociales para enviarle mensajes de aliento.

Varios fans de Rebelde pidieron públicamente a Anahí, su excompañera de elenco, que se comunicara con ella. La petición se apoya en la amistad que ambas construyeron interpretando a Mía Colucci y Celina Ferrer, personajes cercanos dentro de la historia del Elite Way School, y en los gestos de cariño que han mantenido públicamente desde el final de la telenovela. Hasta el momento, Anahí no se ha pronunciado al respecto.

Algunos usuarios también recordaron el testimonio que Christian Chávez dio años atrás sobre una crisis personal en la que, según contó, la intervención de Anahí fue clave para que buscara ayuda a tiempo.

Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey. Tenía 17 años cuando se unió al elenco original de Rebelde (2004-2006), producción en la que compartió créditos con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

En 2022 retomó el papel de Celina, ahora como directora del Elite Way School, en la nueva versión de Netflix. Su trayectoria incluye también participaciones en Cuidado con el ángel, Camelia la Texana, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Despertar contigo.

La actriz ha hablado en otras ocasiones sobre los señalamientos que recibió por su cuerpo durante la adolescencia y sobre el proceso terapéutico que, según ha dicho, forma parte de su día a día.

El mensaje se dio a conocer días antes del 10 de septiembre, fecha en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, periodo en el que distintas organizaciones intensifican sus campañas de concientización sobre salud mental.