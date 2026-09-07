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Estefanía Villarreal, Actriz de Rebelde, Preocupa a Fans con Mensaje sobre la Depresión

La actriz habló abiertamente de una batalla que asegura enfrentar contra la depresión y la ansiedad. Fans piden a Anahí que la contacte.

estefania-villarreal-mensaje-depresion-ansiedad-rebeldeFoto: Cuartoscuro

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La actriz de Rebelde, Estefanía Villarreal, revela su batalla contra la depresión y ansiedad. Fans piden a Anahí que la apoye. ¿Qué más sabemos de su situación?

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