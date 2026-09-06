Susan Sarandon Denuncia Presiones de Agencias para Vetarla por su Postura sobre Palestina

La actriz estadounidense Susan Sarandon afirmó este domingo, durante la rueda de prensa de su película 'The Echo Chamber' en el Festival de Venecia, que algunas agencias han pedido a estudios no contratarla por sus críticas públicas a Israel y su defensa de Palestina.

Sin embargo, la actriz consideró que el relato ha cambiado en torno a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con la política de Estados Unidos. "Aun así, recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida".

Sarandon protagoniza 'The Echo Chamber', en competencia por el León de Oro de la Mostra de Venecia, junto al italiano Luca Marinelli y la sueca Alicia Vikander. La cinta, dirigida por Andrea Pallaoro, está basada en el último guion escrito por el fallecido cineasta italiano Bernardo Bertolucci y narra una historia de amor en el departamento de un músico, atravesada por temas como los cuidados, las dependencias, el deseo y el control de los sentimientos.

La actriz agradeció públicamente a Pallaoro por incluirla en el proyecto pese a las advertencias que recibió sobre su participación. "Agradezco a Andrea por no hacer caso de esas advertencias", dijo, y advirtió que en la industria persisten posturas hostiles hacia su activismo.

Sarandon, ganadora del Óscar por 'Dead Man Walking' (1995) y activista en favor de Palestina, recordó su amistad con Bertolucci, a quien conoció por su relación con el director francés Louis Malle, y su admiración por el cineasta desde que vio 'Il conformista' (1970).