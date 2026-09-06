Susan Sarandon Denuncia Presiones de Agencias para Vetarla por su Postura sobre Palestina
Presentó en Venecia 'The Echo Chamber', basada en el último guion de Bernardo Bertolucci
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Presentó en Venecia 'The Echo Chamber', basada en el último guion de Bernardo Bertolucci
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La actriz estadounidense Susan Sarandon afirmó este domingo, durante la rueda de prensa de su película 'The Echo Chamber' en el Festival de Venecia, que algunas agencias han pedido a estudios no contratarla por sus críticas públicas a Israel y su defensa de Palestina.
Sin embargo, la actriz consideró que el relato ha cambiado en torno a la relevancia histórica de Palestina y a los vínculos del sionismo con la política de Estados Unidos. "Aun así, recientemente me han quitado algunas películas porque hay agencias que siguen diciéndole a la gente que no me contrate, pero esa es la estructura de poder. Creo que, entre la gente, y especialmente a nivel internacional, me siento bienvenida".
Sarandon protagoniza 'The Echo Chamber', en competencia por el León de Oro de la Mostra de Venecia, junto al italiano Luca Marinelli y la sueca Alicia Vikander. La cinta, dirigida por Andrea Pallaoro, está basada en el último guion escrito por el fallecido cineasta italiano Bernardo Bertolucci y narra una historia de amor en el departamento de un músico, atravesada por temas como los cuidados, las dependencias, el deseo y el control de los sentimientos.
La actriz agradeció públicamente a Pallaoro por incluirla en el proyecto pese a las advertencias que recibió sobre su participación. "Agradezco a Andrea por no hacer caso de esas advertencias", dijo, y advirtió que en la industria persisten posturas hostiles hacia su activismo.
Sarandon, ganadora del Óscar por 'Dead Man Walking' (1995) y activista en favor de Palestina, recordó su amistad con Bertolucci, a quien conoció por su relación con el director francés Louis Malle, y su admiración por el cineasta desde que vio 'Il conformista' (1970).
Con información de EFE.