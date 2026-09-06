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Susan Sarandon Denuncia Presiones de Agencias para Vetarla por su Postura sobre Palestina

Presentó en Venecia 'The Echo Chamber', basada en el último guion de Bernardo Bertolucci

Susan Sarandon Denuncia Presiones de Agencias para Vetarla por su Postura sobre PalestinaLa actriz y activista estadounidense Susan Sarandon luce una chapa con el motivo de una sandía y el lema "Free Palestine" (Palestina libre) mientras posa en la alfombra roja de la ceremonia de los Premios Goya de la Academia de Cine de España. Foto: Reuters / Archivo

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Susan Sarandon Enfrenta Vetos por su Postura Sobre Palestina