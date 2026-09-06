Balacera Deja Una Persona Muerta y Otra Lesionada en Calles de la Colonia San Rafael de CDMX

Autoridades capitalinas dieron a conocer que durante una agresión directa con arma de fuego, dos personas resultaron lesionadas. Los hechos sucedieron en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras, en la colonia San Rafael de la alcaldía Cuauhtémoc.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX llegaron hasta el sitio de la balacera luego de que fueron alertados por la frecuencia de radio sobre varias detonaciones de arma de fuego que se escucharon en la zona, por lo que se aproximaron para verificar la situación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Matan a Balazos a Hombre dentro de su Auto en la Colonia San Rafael, CDMX

De acuerdo con la información, al arribar los agentes observaron una camioneta de color blanco que se subió a la banqueta luego de que el conductor perdió el control. El automóvil presentaba impactos de arma de fuego en el costado izquierdo.

Los agentes del orden reportaron que al interior del coche localizaron a una mujer en el asiento del copiloto y a un hombre, ambos con visibles manchas de sangre. Así que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al hombre, de 34 años de edad, con traumatismo craneoencefálico severo debido al impacto de arma de fuego en la cabeza. Fue trasladado de emergencia a un hospital para que recibiera atención médica.

En el caso de la mujer, de aproximadamente 25 años de edad, fue diagnosticada sin signos vitales pese a que, de acuerdo con los paramédicos, no presentaba heridas de arma de fuego visibles.

Según con testigos, una motocicleta se emparejó a la camioneta y comenzó a disparar. Luego de eso el conductor perdió el control de la camioneta y se impacta, contro el árbol y los establecimientos que se encuentran en la altura de la calle Manuel María Contreras, un muerto un herido y los agresores huyen

Personal del Ministerio Público realizó los peritajes correspondientes. En tanto, oficiales de la SSC llevaron a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia con la finalidad de identificar a los posibles responsables de los hechos.

Con información de N+