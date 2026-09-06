Balaceras

Balacera Deja Una Persona Muerta y Otra Lesionada en Calles de la Colonia San Rafael de CDMX

Al interior de una camioneta que chocó, luego de ser baleada, se encontró a un hombre herido de gravedad y a una mujer fallecida

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