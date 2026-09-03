Balaceras

Dos Muertos y Un Herido es el Saldo de Un Ataque Armado Dentro de un Bar de Silao

El atentado ocurrió al interior de un Centro Botanero ubicado en la Calzada Hidalgo. Autoridades investigan el suceso.

Dos Muertos y Un Herido es el Saldo de Un Ataque Armado Dentro de un Bar de Silao.Dos Muertos y Un Herido es el Saldo de Un Ataque Armado Dentro de un Bar de Silao. Foto: N+

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Personas con armas de fuego ingresaron a un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas, donde mataron a dos hombres y uno más fue llevado a un hospital.

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