Dos Muertos y Un Herido es el Saldo de Un Ataque Armado Dentro de un Bar de Silao

La noche del pasado miércoles se presentó una balacera en el interior de un bar denominado ‘Black Corner’, quedando varias víctimas.

Tras los disparos, los presuntos responsables se dieron a la fuga, mientras testigos de los hechos denunciaban lo ocurrido a las autoridades de Silao.

Elementos de la Policía Municipal llegaron a la calzada Hidalgo para confirmar el ataque armado.

Paramédicos fueron requeridos para brindar atención médica a las víctimas, resultando solo una de las tres personas heridas con vida, la cual fue trasladada a un hospital de manera urgente.

Dos de los agredidos se reportaron como fallecidos, por lo que se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

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Agentes estatales arribaron para comenzar con las indagatorias que den apertura a una carpeta de investigación.

Los cuerpos de los fallecidos, fueron levantados y trasladados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital para practicarles la autopsia de ley.