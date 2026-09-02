Balaceras

Detienen a Tres Hombres Armados y Aseguran Auto tras Balacera en García, NL

Fue un reporte de disparos el que movilizó a las autoridades hasta la colonia Mitras Poniente

Policía de García detiene a hombres armadosElementos de la Policía de García y agentes ministeriales resguardaron el área. Foto: N+

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