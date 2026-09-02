Detienen a Tres Hombres Armados y Aseguran Auto tras Balacera en García, NL

Autoridades detuvieron a tres hombres armados y llevaron a cabo el aseguramiento de una camioneta después de una balacera registrada al poniente de la ciudad de Monterrey, en el municipio de García, Nuevo León. Fueron vecinos quienes reportaron al número de emergencia sobre los disparos de arma de fuego.

El reporte de los balazos movilizó a las autoridades de seguridad hasta la avenida Paseo de los Leones y Prolongación Ruiz Cortines, en la colonia Mitras Poniente, ya territorio del municipio de García, Nuevo León.

A la llegada de los elementos de la Policía de García, lograron localizar a los presuntos agresores armados, quienes fueron detenidos cuando se encontraban a bordo de una camioneta. Posteriormente arribaron al lugar autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Agentes ministeriales blindaron el área donde se llevó a cabo la detención de los tres hombres y custodiaron la camioneta color negro en la que viajaban los sujetos armados que realizaron los disparos en la colonia Mitras Poniente, en el municipio de García, Nuevo León.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a 3 con Arma de Fuego en Col. Mitras Poniente en García, NL

De acuerdo con lo informado por las autoridades, la Policía Municipal de García, además de realizar la captura de los presuntos delincuentes y el aseguramiento del vehículo, también aseguraron un arma de fuego calibre .40. Las investigaciones continúan en relación a este caso en el poniente de la ciudad.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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