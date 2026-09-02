Tres Personas Afectadas tras Incendio en Vivienda de Rosarito, Baja California

Un incendio registrado dentro de garage de una vivienda de dos pisos en el municipio de Playas de Rosarito dejo tres personas afectadas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 horas sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, donde elementos del Cuerpo de Bomberos del municipio acudieron tras recibir el reporte de incendio de una vivienda.

Al llegar, los bomberos localizaron un vehículo incendiándose dentro del garage, por lo que realizaron las labores para controlar y sofocar las llamas.

El fuego provocó el hundimiento del segundo piso del inmueble. Durante la atención de la emergencia, los rescatistas localizaron a tres personas al interior de la vivienda y procedieron a ponerlas a salvo.

Como resultado del incidente, dos personas presentaron crisis nerviosa, mientras que una tercera sufrió intoxicación por inhalación de humo y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Elementos de emergencia permanecieron en el lugar para realizar las labores correspondientes y verificar las condiciones de la vivienda tras los daños ocasionados por el incendio.

Información Pamela Mercado

APG