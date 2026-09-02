Accidentes

Tres Personas Afectadas tras Incendio en Vivienda de Rosarito, Baja California

El fuego inicio en un vehículo dentro del garage y provocó el hundimiento del segundo piso del inmueble

Tres Personas Afectadas tras Incendio en Vivienda de Rosarito, Baja CaliforniaTres Personas Afectadas tras Incendio en Vivienda de Rosarito, Baja California | Foto: N+
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