Corte de Agua en 32 Colonias en Tijuana y Rosarito por Falla en Sistema de Bombeo

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó sobre una falla registrada en el sistema de bombeo Valparaíso, infraestructura que suministra agua potable al sistema Santa Fe-Plan Libertador.

Por lo consiguiente, varias colonias de Tijuana presentan intermitencias en el servicio de agua.

En Tijuana: El Rosario, Estrella del Pacífico, Las Vistas Santa Fe, Las Villas Santa Fe, Las Villas Tijuana, Lomas del Real, Pórticos de San Antonio, Pórticos La Gloria, Praderas de La Gloria, Real de San Antonio, Santa Fe 1ra Sección, Santa Fe 2da Sección, Siena Residencial, Tossa Residencial, Valparaíso Residencial, Verona Residencial, Vista Bella

En Playas de Rosarito: Colinas del Sol, Colonia Bonilla, Coral, Cumbres de Rosarito, Cumbres del Mar, Fracc. San Miguel, Fracc. Vizcaíno, Hacienda San Martín, Herradura, Los Ramos, Poliducto, Real de Rosarito I, Real de Rosarito II, Villa Bonita, Villas de Costa Rica

Hasta el momento la paraestatal no ha informado el tiempo estimado de la reparación, así como el restablecimiento del servicio.