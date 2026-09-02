Sociedad

Corte de Agua en 32 Colonias en Tijuana y Rosarito por Falla en Sistema de Bombeo

La infraestructura de Valparaiso presenta afectaciones, personal de la CESPT ya se encuentra trabajando en las reparaciones

CESPTFoto: N+

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