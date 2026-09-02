Arranca Campaña Intensa para Trámites de INE Previo a Elecciones en Puebla

El Instituto Electoral del Estado de Puebla dio a conocer que se sumó a la Campaña Anual Intensa de Credencialización del INE por lo que si tienen que reemplazar o actualizar su credencial para votar, es el momento.

La jornada busca actualizar el padrón electoral de cara al Proceso Electoral Federal del 6 de junio del siguiente año. Por lo que quien requiera su credencial para votar, pueden solicitar la corrección de datos personales, cambio de domicilio y reincorporaciones, así como reposición por robo, extravío o deterioro antes del 25 de enero.

La Vocal Ejecutiva INE Puebla Claudia Rodríguez Sánchez mencionó que posteriormente solamente atenderán reposiciones para quienes hayan perdido su credencial y después reimpresiones.

Las y los jóvenes que cumplan 18 años al día 6 de junio del año 2027 pueden acudir al módulo más cercano a su domicilio para hacer su inscripción por vez primera y obtener su credencial para votar con fotografía de manera anticipada.

Para agendar cita o ubicar el módulo itinerante deben comunicarse al número telefónico 800 433 2000. Para tramitar tu Credencial para Votar, deberás presentar tu acta de nacimiento, un documento oficial con fotografía, tu comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses y tu Constancia de la Clave Única de Registro de Población (Curp).

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Por otro lado, el Instituto Electoral del Estado de Puebla avanza en los preparativos para las elecciones del 2027, y refuerza acciones para evitar actos anticipados de campaña.

La Consejera Presidenta Provisional, Christian Mariana Ceballos Garduño, informó que en noviembre próximo sesionarán para el inicio del proceso electoral local.

Sobre la propuesta del presupuesto para el 2027 por 1,300 millones de pesos, espera que no haya recortes; en caso contrario, aseguró que la plantilla laboral está garantizada, y habría ajustes en gasto corriente.

Respecto a la pinta de bardas por actores políticos, dijo que cinco denuncias han sido desechadas, nueve están en investigación y recibieron una más, a la que darán seguimiento.

Por último, destacó la multa conjunta de más de dos millones de pesos en contra de dos partidos políticos por inconsistencias financieras y errores de fiscalización.

Con información de N+

MCS