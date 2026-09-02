Sociedad

Arranca Campaña Intensa para Trámites de INE Previo a Elecciones en Puebla

Inició el proceso intensivo para reemplazar o actualizar credenciales para votar, conoce los requisitos y quiénes ya pueden tramitarla.

Inicia en Puebla la Campaña Anual Intensa de Credencialización del INE.Inicia Campaña Anual Intensa de Credencialización del INE. Foto: INE

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Inicia la Campaña Intensa de Credencialización del INE. Actualiza o reemplaza tu credencial antes del 25 de enero y prepárate para las elecciones. Descubre cómo hacerlo.

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