Creador de Contenido Publicaba Críticas Contra el Gobierno: FGE Puebla Da Avances

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene abierta la investigación por el homicidio de Ricardo Zúñiga Rosas, creador de contenido y fotógrafo asesinado a balazos en el municipio de Tehuitzingo.

La fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que la víctima se dedicaba principalmente a la cobertura de eventos sociales; sin embargo, reconoció que a través de sus redes sociales también publicaba críticas en contra del gobierno.

Como parte de las investigaciones, las autoridades buscan establecer el móvil del ataque y determinar si las publicaciones que realizaba en plataformas digitales tienen alguna relación con el crimen.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt dio a conocer que realizaron investigaciones cibernéticas por lo que se obtuvo información clave que podría estar relacionada con el asesinato, esto mencionó:"La familia nos ha referido en una primera entrevista que se dedicaba a hacer fotografías sociales y videos, pero haciendo las investigaciones en redes encontramos que hacía críticas al Gobierno Municipal".

Ricardo Zúñiga Rosas subía en videos en donde cuestionaba la seguridad, las obras publicas y el manejo de recursos por parte del Ayuntamiento de Tehuitzingo, e incluso aseguró que había recibido llamadas para que dejara de tocar temas políticos. Esto mencionó: "Recibí una llamada para que la devolviera, y al final me informaron que dejara de criticar la actual administración, sobre temas en especifico, "El basurero" , millones, obras, etc. Que no me metiera en la política, aunque mi intención nunca es criticar me advirtieron que dejara de hacerlo, que me estaban advirtiendo y si continuaba con publicaciones, traería consecuencias hacia mi persona."

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) recalcó que un grupo de agentes ya se encuentran en Tehuitzingo haciendo las indagatorias con total seriedad de las cuales ya obtuvieron avances.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez González, aseguró que Ricardo Zúñiga no había reportado amenazas ni solicitado apoyo a la dependencia antes de ser asesinado, por lo que estos mensaje únicamente quedaron en redes sociales.

Con información de N+

MCS