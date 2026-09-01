Homicidios

Creador de Contenido Publicaba Críticas Contra el Gobierno: FGE Puebla Da Avances

Las autoridades buscan determinar si las publicaciones en redes sociales tienen alguna relación con el homicidio de Ricardo Zúñiga Rosas.

Ricardo Zuñiga, creador de contenido, fue asesinado en Tehuitzingo, Puebla.Investigan homicidio de creador de contenido en Tehuitzingo, Puebla. Foto: Facebook Ricardo Zuñiga

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Ricardo Zúñiga, creador de contenido, fue asesinado tras criticar al gobierno en redes. La FGE Puebla avanza en la investigación para esclarecer el móvil del crimen.

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