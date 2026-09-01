Homicidios

Asesinan con Al Menos Cuatro Balazos a una Mujer en Puebla: FGE Investiga

Una joven fue localizada sin vida en inmediaciones de la colonia Hacienda Las Fuentes de la capital poblana, en el lugar había casquillos percutidos.

Mujer sin vida en la colonia Hacienda Las Fuentes de Puebla.Movilización policial por hallazgo de una mujer sin vida en Puebla. Foto: N+

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Una joven fue asesinada en Puebla con cuatro balazos. Su cuerpo fue hallado en la colonia Hacienda Las Fuentes. La FGE abre investigación.

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