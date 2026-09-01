Asesinan con Al Menos Cuatro Balazos a una Mujer en Puebla: FGE Investiga

Una mujer fue localizada sin vida en la zona de la 145 Poniente y calle del Trabajo, en inmediaciones de la colonia Hacienda Las Fuentes en la ciudad de Puebla.

Ciudadanos reportaron el hallazgo al número de emergencias por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se movilizaron al sitio para corroborar los hechos.

En una calle de terracería se encontraba tendido el cuerpo de una joven de entre 25 y 30 años de edad, quien de acuerdo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Puebla, ya no contaba con signos vitales.

La Policía Estatal y Municipal procedió a acordonar la escena del crimen mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) llevaba acabo la recolección de indicios; de manera preliminar se dio a conocer que en el lugar había al menos cuatro cartuchos percutidos calibre 9 milímetros.

El cadáver de la joven quien vestía con una sudadera morada y pants azul, estaba cubierto con cobijas, y posteriormente se le colocó una manta para evitar que vecinos de la zona vieran esta lamentable escena.

🚨 #ÚltimaHora | #Puebla 🚨



Tras los hechos ocurridos en Hacienda las Fuentes elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/fGvIKtRalR — SSC Puebla (@SSC_Pue) September 1, 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento del hecho por lo que dio inicio a una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de la persona quien hasta el momento permanece en calidad de desconocida.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial; Hasta el momento no hay detenidos por el caso.

Esta sería la tercera muerte violenta de una mujer ocurrida en el estado de Puebla en menos de una semana; este 30 de agosto dos féminas fueron asesinadas en el municipio de Tenampulco.

De acuerdo a los hechos, el encargado de un rancho descubrió a sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta en la comunidad de Salsipuedes y momentos después localizó el cuerpo de dos mujeres con evidentes signos de violencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo conocimiento de este doble homicidio por lo que las investigaciones están en curso para dar con los responsables y conocer el móvil del crimen.

Con información de N+

MCS