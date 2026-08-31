Caen Tres Sujetos Vinculados con Homicidios y Privación de la Libertad en Puebla

Autoridades lograron la detención de tres hombres quienes presuntamente son integrantes de un grupo delictivo reconocido en el país, mismos que estarían relacionados con delitos como homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo en la zona metropolitana de Puebla.

La Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaron acabo diversas acciones para lograr la captura de los imputados quienes estarían relacionados con el 'levantón' del dueño de un billar y un doble homicidio en San Matías Tlalancaleca.

Luego de un operativo en el municipio de Coronango y tras la agresión en contra de las fuerzas de seguridad, lograron detener a dos hombres identificados como Giovanny 'N' alias 'El Comandante RH', de 21 años de edad, y Aldair 'N', de 25 años.

Durante esta intervención, aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles de distintos calibres, sustancias ilícitas y dos motocicletas.