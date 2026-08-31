Homicidios

Caen Tres Sujetos Vinculados con Homicidios y Privación de la Libertad en Puebla

Capturan a Giovanny 'N' alias 'El Comandante RH', Aldair 'N' y Leonel 'N' relacionados con diferentes delitos cometidos en la entidad.

Integrantes de grupo delictivo detenidos en Puebla.Fuerzas de seguridad detuvieron a tres hombres por diversos delitos. Foto: SSP Puebla

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Tres detenidos en Puebla por homicidios y secuestros; 'El Comandante RH' y 'El Chino' entre los capturados, quienes están vinculados con el secuestro del dueño de un billar.

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