Localizan a Dos Mujeres Sin Vida en la Comunidad de Salsipuedes en Puebla

Dos mujeres fueron localizadas sin vida en inmediaciones de la comunidad de Salsipuedes perteneciente municipio de Tenampulco en el límite noreste del estado con Veracruz.

De a cuerdo a información preliminar, el encargado de un rancho de la zona se encontraba realizando un recorrido de vigilancia cuando se percató de la presencia de cuatro sujetos a bordo de tres motocicletas. Al cuestionarlos sobre por qué se encontraban en el sitio se tornaron agresivos, sin embargo, al ver que el hombre portaba un arma, decidieron emprender su huída con dirección al estado veracruzano.

Momentos después el encargado localizó el cuerpo de dos mujeres con evidentes huellas de violencia, por lo que dio aviso a las autoridades al rededor de las 19:00 horas del domingo 20 de agosto.

Derivado a este hecho, la Comandancia Municipal de Tenampulco activó los protocolos de seguridad y vigilancia en estrecha coordinación con las autoridades estatales.

Al arribar al sitio confirmaron el hallazgo de dos cadáveres los cuales presuntamente estaban degollados por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales para llevar acabo las diligencias correspondientes. Peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para la recolección de indicios y los levantamientos de ambos cuerpos.

Las dos mujeres permanecen a en calidad de desconocidas, no obstante, se sabe que una de las víctimas iba vestida con una blusa rosa y pantalón de mezclilla, mientras que la otra vestía con un conjunto de mezclilla y tenis blancos.

Se espera que con los estudios forenses realizados en el anfiteatro, se revele más información sobre la identidad de las víctimas y el móvil de los hechos.

Al respecto, el Ayuntamiento de Tenampulco dio a conocer que mantiene comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para ayudar con cualquier información que pueda ser clave para esclarecer este doble asesinato.

Además, extendió sus condolencias para la familia de las víctimas y exhortó a la población a mantener la calma ante hechos los cuales reprueba categóricamente.

Con información de N+

MCS