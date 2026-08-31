Homicidios

Localizan a Dos Mujeres Sin Vida en la Comunidad de Salsipuedes en Puebla

La Fiscalía General del Estado investiga el doble asesinato ocurrido en el municipio de Tenampulco, cerca de los límites con Veracruz.

Dos mujeres localizadas sin vida en Tenampulco, Puebla.Investigan doble asesinato en Tenampulco, Puebla. Foto: Google Maps | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Doble asesinato en Puebla; Dos mujeres encontradas sin vida en Tenampulco. La Fiscalía y autoridades locales trabajan para esclarecer los hechos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+