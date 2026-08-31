De Vómito a Problemas en el Hígado: Daños a Perros que Provocan Plantas de Interior

Las plantas ornamentales pueden darle un toque de vida a cualquier espacio, pero algunas de las especies son un riesgo para perros. Su ingestión suele provocar desde molestias gastrointestinales hasta afectaciones graves en órganos vitales.

De acuerdo con el Centro de Control de Envenenamiento Animal de la ASPCA, uno de los efectos más comunes es la irritación de la boca y la garganta. Algunas plantas contienen cristales de oxalato de calcio que, al ser masticados, provocan dolor intenso, ardor, inflamación, babeo y dificultad para tragar.

Entre las plantas de interior que contienen estos compuestos se encuentran la dieffenbachia, el anturio, el poto, la monstera o costilla de Adán.

En casos más complicados, la inflamación puede alcanzar la garganta y ocasionar dificultad para respirar. La dieffenbachia, por ejemplo, generan dolor y ardor prácticamente inmediatos después de ser mordida o ingerida.

El aloe ocasiona diarrea severa, además de vómitos e hipoglucemia en algunos casos.

La flor de Pascua y la hiedra también aparecen entre las plantas ornamentales domésticas capaces de provocar irritación gastrointestinal.

Algunas especies afectan órganos internos y generar cuadros potencialmente graves.

Un caso particularmente importante para los perros es la palma de sagú. El Manual Veterinario Merck señala que todas sus partes son tóxicas y que las semillas contienen una concentración importante de las sustancias responsables de la intoxicación.

Su consumo puede ocasionar problemas gastrointestinales severos, daño hepático y alteraciones del sistema nervioso central.

FBPT