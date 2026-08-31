Medio Ambiente

De Vómito a Problemas en el Hígado: Daños a Perros que Provocan Plantas de Interior

Aunque suelen utilizarse para decorar la casa y jardines, algunas especies pueden afectar la salud de tu mascota

PerroUn perro afuera de una entrada en una vivienda. Foto: Cuartoscuro

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