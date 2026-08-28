El Poder del Nopal También Está en su 'Baba': Beneficios para Personas con Diabetes

Gracias a su alto contenido nutricional, el nopal es considerado un excelente alimento para incluir en la dieta, y aunque a muchas personas les puede disgustar la “baba” que se desprende de él, en realidad también tiene grandes propiedades medicinales, de acuerdo con expertos.

El nopal es endémico de México y ha sido parte de la cocina desde tiempos ancestrales; se caracteriza por sus tallos planos o pencas en forma de paletas, que están cubiertos de pequeños grupos de pelos rígidos, llamados gloquidios, y también de espinas.

Según expertos del sector salud, consumirlo tiene grandes beneficios por sus diversas propiedades medicinales.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, uno de los factores que desalienta su consumo es la “baba” que se desprende de él.

Esa sustancia viscosa y gelatinosa se llama mucílago y está compuesta principalmente por fibra soluble (carbohidratos complejos), indicó en un artículo Jaime Lizardi, académico de la Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal del CIAD.

El especialista dio a conocer las razones por las que es bueno consumir la famosa “baba” de nopal.

En primera instancia, comentó que la fibra es relevante para el funcionamiento y salud del sistema digestivo.

“La principal diferencia nutricional que existe entre el mucílago y el resto de la cactácea está en la cantidad de fibra soluble, que es considerablemente más alta en la baba. Esta fibra ha sido asociada con los efectos benéficos observados con su consumo”, refirió.

Pero además, el mucílago contiene algo de proteína y minerales como calcio y magnesio.

Según información del Centro, se ha encontrado que el consumo de nopal y de su baba puede asociarse con efectos benéficos.

Algunos de ellos resultarían útiles para las personas con diabetes, pues ayuda a controlar el nivel de azúcares en sangre, así como a la reducción de los niveles de colesterol (particularmente el de baja densidad).

De igual manera, añadió, se ha reportado que el mucílago tiene cierto efecto protector en la mucosa gástrica, lo que puede prevenir la formación de úlceras.

Los expertos además comentaron que sí hay una diferencia nutricional si el nopal se come crudo o hervido.

Al someterse a cocción se provocan cambios que causan pérdida de agua y transformaciones en las proteínas. Pero el mucílago en realidad sufre pocas modificaciones en la cocción del nopal.

“El mucílago tiene capacidad de retención de agua, interacción con sustancias grasas y cierto poder emulsificante; estas propiedades se están investigando para su incorporación en aplicaciones de tecnología de alimentos, médicas, cosméticas o de remediación ambiental”, abundó el CIAD.

SPB