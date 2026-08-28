Salud

El Poder del Nopal También Está en su 'Baba': Beneficios para Personas con Diabetes

Expertos dan a conocer las propiedades que contiene el mucílago, esa sustancia viscosa que se desprende al cortar el nopal

Productores de nopales en la alcaldía Milpa Alta, CDMX, en marzo 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProductores de nopales en la alcaldía Milpa Alta, CDMX, en marzo 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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