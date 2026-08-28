Celebraciones en Septiembre de 2026: Independencia de México, Simulacro Nacional, Otoño y Más

Son muchas las fechas importantes para recordar durante septiembre, es por eso que en N+ te decimos las celebraciones o conmemoraciones más relevantes ocurridas durante el noveno mes del año.

Cabe destacar que septiembre es considerado el Mes del Testamento en México, una oportunidad para fomentar la protección del patrimonio familiar y dejar certeza jurídica.

Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

El 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, y dos días después iniciará con recorridos para extender la información en los estados del país.

Fases lunares del mes de septiembre

4 de septiembre: Cuarto menguante.

11 de septiembre: Luna nueva.

18 de septiembre: Cuarto creciente.

26 de septiembre: Luna llena.

Día Internacional de la Alfabetización

El 8 de septiembre es el Día Internacional de la Alfabetización. La fecha fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el objetivo de crear interés y resaltar la importancia del derecho a la educación en el desarrollo de las naciones.

Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una iniciativa organizada por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para crear conciencia alrededor del mundo sobre la importancia de eliminar el estigma hacia la salud mental y trabajar para que las personas pidan apoyo ante una situación emocional complicada.

11S: Aniversario del atentado terrorista de las Torres Gemelas de Nueva York

El 11 de septiembre es la conmemoración del 25 aniversario de los atentados terroristas en las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos, en ese trágico día del 2001, dos aviones secuestrados se estrellaron contra los emblemáticos rascacielos de Manhattan, dejando como saldo casi 3,000 personas muertas.

Aniversario de la Independencia de México

El 16 de septiembre es el aniversario 216 del inicio de la Independencia de México. Como todos los años, se realizará el Desfile Cívico-Militar en la plancha del Zócalo capitalino.

Cabe recordar que en 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato (a través del repique de las campanas de su iglesia) a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles, en lo que se conoce como el "Grito de Dolores". El movimiento de Independencia terminó el 27 de septiembre de 1821 (11 años después) con la entrada triunfal del Ejército Trigarante.

19S: Aniversario de los sismos de septiembre en México

México es un país sísmicamente activo. De acuerdo con datos del Gobierno de México, desde 1985, en el mes de septiembre se han registrado cinco sismos con magnitud mayor o igual a 7, estos son:

7 de septiembre de 2017: A las 23:49 horas se registró un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros (km) al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, considerado el de mayor magnitud en cien años en el país; el movimiento causó la muerte de 99 personas, 79 en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco.

7 de septiembre de 2021: Cuatro años después del de 2017, se registró otro sismo de magnitud 7.1 a 14 km al suroeste de Acapulco, Guerrero. La población afectada a consecuencia del movimiento telúrico fue alrededor de 32 mil personas, principalmente en el estado, el costo de los daños fue estimado en alrededor de 209 millones de pesos.

19 de septiembre de 2017: Un sismo de magnitud 7.1 se registró a 8 km al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla, a una profundidad de 51 km. La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. El costo de las afectaciones fue estimado en 62 mil 99 millones de pesos.

19 de septiembre de 1985: El sismo de magnitud 8.1 tuvo epicentro en las costas de Michoacán, fue percibido en el centro, sur y occidente del país ocasionando más de 6 mil decesos, 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas y más de 60 mil con daños. El total de daños se cuantificó en 4 mil 100 millones de dólares.

20 de septiembre de 1985: Un segundo sismo se registró la siguiente noche, fue de magnitud 7.6 con epicentro en Guerrero y causó el derrumbe de muchas estructuras dañadas por el evento principal.

Segundo Simulacro Nacional 2026

El 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2026. La hipótesis en la CDMX será de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Equinoccio de Otoño 2026

El 22 de septiembre es el equinoccio de otoño en el hemisferio norte. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que se trata del momento en que la duración del día y la noche será casi la misma en todo el planeta. Este fenómeno astronómico marca el fin del verano y la llegada del otoño en México y en gran parte del mundo.

12 Años del Caso Ayotzinapa

El 26 de septiembre se cumplen 12 años del caso Ayotzinapa. Cada año, los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre realizan marchas y protestas en la Ciudad de México y Guerrero, para exigir justicia.

Aniversario luctuoso de José José

El 28 de septiembre es el aniversario luctuoso del cantante mexicano José José, popularmente conocido como ‘El Príncipe de la Canción’, quien falleció en 2019 debido a un cáncer de páncreas.

Fechas importantes y efemérides de septiembre en México

1 de septiembre: Inauguración del Banco de México (Banxico), en 1925.

4 de septiembre: Aniversario 53 de la inauguración de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

7 de septiembre: Primera transmisión televisiva en blanco y negro, gracias a Guillermo González Camarena en en 1946.

13 de septiembre: Aniversario de la Batalla de Chapultepec, durante la invasión estadounidense a México en 1847, es recordada por la valiente defensa del Castillo por parte de los cadetes del Heroico Colegio Militar, conocidos como los 'Niños Héroes'.

17 de septiembre: Inauguración del Museo Nacional de Antropología e Historia, en 1964.

18 de septiembre: Primera transmisión de la XEW en 1930, La Voz de América Latina desde México.

22 de septiembre: Se inaugura la Universidad Nacional de México en 1910, que se transformó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

27 de septiembre: Aniversario de la consumación de la Independencia de México, en 1821.

Fechas conmemorativas en septiembre en el mundo

1 de septiembre: Aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 y Día del Trabajo en Estados Unidos.

2 de septiembre: Aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.

5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena y Día Internacional del Hermano.

6 de septiembre: Día Mundial de la Barba.

7 de septiembre: Día Mundial del Buzo.

8 de septiembre: Día Internacional del Periodista.

13 de septiembre: Día Internacional del Chocolate.

20 de septiembre: Día de Batman.

29 de septiembre: Día del Corazón.

30 de septiembre: Día Internacional del Podcast.

Con información de N+