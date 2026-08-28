Sociedad

Celebraciones en Septiembre de 2026: Independencia de México, Simulacro Nacional, Otoño y Más

El noveno mes del año está marcado por las fiestas patrias y el Segundo Informe de Gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum

Venta de artículos patrios en el Zócalo de la CDMXVenta de artículos patrios en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce las celebraciones de septiembre: Segundo Informe de Claudia Sheinbaum, Día de la Independencia y el equinoccio de otoño. Un mes lleno de historia y cultura.

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