Suspenden a Cinco Custodios por Presuntas Agresiones a Ciudadano en Tijuana

Cinco servidores públicos adscritos a la Estancia Municipal de Infractores (EMI) fueron suspendidos de manera precautoria por la Sindicatura Procuradora de Tijuana, mientras se investiga su presunta participación en agresiones contra un ciudadano.

De acuerdo con la dependencia, la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por autoridades de la propia estancia, relacionada con hechos ocurridos durante la madrugada del 17 de junio.

Según la tarjeta informativa elaborada por la dirección de la EMI, durante un recorrido por las celdas, un infractor manifestó haber sido agredido físicamente en distintas ocasiones por servidores públicos.

El ciudadano también señaló que posteriormente fue trasladado a otra celda, donde presuntamente continuaron las agresiones, además de recibir comentarios ofensivos y ser expuesto a una situación en la que otros infractores habrían sido incitados a atacarlo.

Como parte de las diligencias, el ciudadano fue valorado por un médico legista, quien certificó una equimosis suborbitaria izquierda de color violáceo oscuro y edema en el tercio distal de ambos antebrazos.

La Sindicatura señaló que el certificado médico elaborado al momento del ingreso del ciudadano a la EMI establecía que no presentaba lesiones.

Ante estos elementos, la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán determinó la suspensión precautoria de los cinco servidores públicos, con el objetivo de proteger el desarrollo de la investigación y evitar una posible interferencia durante las diligencias.

La medida permanecerá mientras se desahogan las actuaciones correspondientes para determinar lo ocurrido y, en su caso, establecer responsabilidades.

La Sindicatura Procuradora reiteró que mantiene una política de cero tolerancia ante conductas que puedan contravenir las normas que rigen el servicio público, así como su compromiso con la legalidad y los derechos humanos.

APG