Seguridad

Suspenden a Cinco Custodios por Presuntas Agresiones a Ciudadano en Tijuana

La Sindicatura Procuradora inició una investigación luego de que un infractor denunciara agresiones físicas y verbales al interior de la Estancia Municipal de Infractores

Suspenden a Cinco Custodios por Presuntas Agresiones a Ciudadano en TijuanaSuspenden a Cinco Custodios por Presuntas Agresiones a Ciudadano en Tijuana | Foto: N+

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