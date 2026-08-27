Preparan Festejos Patrios con Música, Desfile y Operativo de Seguridad en Ensenada

Ensenada prepara una serie de actividades para conmemorar el aniversario de la Independencia de México, con eventos programados para el 15 y 16 de septiembre.

La celebración comenzará con una verbena en la explanada del Centro de Gobierno, donde se contemplan presentaciones musicales, actividades de folclor y concursos para las familias asistentes.

El cierre de la noche estará a cargo de La Original Sonora Dinamita, agrupación cuya presentación será cubierta mediante una donación del sector empresarial, por lo que, de acuerdo con el Ayuntamiento, no representará un gasto adicional para el presupuesto destinado a los festejos.

La presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón, invitó a las familias a participar en las actividades y señaló que la celebración busca realizarse bajo condiciones de seguridad y responsabilidad.

Como parte del operativo, se contempla el despliegue de 100 policías municipales, además de personal para apoyo vial y vigilancia. El Cuerpo de Bomberos contará con paramédicos y ambulancias distribuidos en puntos estratégicos.

La celebración también contempla espacios para comerciantes y emprendedores locales. El Ayuntamiento informó que habrá aproximadamente 39 lugares destinados a la venta de antojitos mexicanos, artesanías, bebidas, postres, elotes y productos de cafetería.

Las personas interesadas en participar como comerciantes deberán realizar su registro ante el área de Relaciones Públicas antes del 28 de agosto.

Las actividades continuarán el 16 de septiembre con el izamiento de la bandera monumental en Ventana al Mar, seguido de una ceremonia cívica y el tradicional desfile.

El desfile iniciará a las 10:00 horas sobre la avenida Ruiz y concluirá en la calle Hidalgo.

Información Diego Robles

APG