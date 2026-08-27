Explosión de Tanque de Gas LP en Tlaquepaque Deja Grave a Mujer de 79 Años

Una mujer de 79 años resultó con graves quemaduras tras la explosión de un tanque de gas LP al interior de un domicilio en la colonia Lomas del Tapatío, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los hechos ocurrieron debido a una fuga en el tanque de gas de 30 kilos, dentro de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pera y Álvarez del Castillo. La señora Doña Silvia estaba al interior, por lo que sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo.

“Aquí tenemos daño estructural, donde es una explosión en la que se lleva la entrada principal, parte de un cuarto y aparte tuvimos un incendio en el interior, el mismo fue controlado”, informó Luis Enrique Mederos Flores, director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque.

Debido a la gravedad de las lesiones, los paramédicos determinaron que Doña Silvia, quien vivía sola en su domicilio, requería traslado de urgencia, por lo que fue llevada hasta la Cruz Verde Marcos Montero para descartar que sus órganos presentaran daños.

“Sí, la señora, cara, en extremidad superior e inferior, pero aquí lo importante es que si trae quemaduras en vías respiratorias, a descartar, porque cuando hay confinamiento esto es realmente, es la inhalación y luego la quemadura”, confirmó Mederos.

La finca fue declarada con daño severo estructural, por lo que Gestión de Riesgos y Obras Públicas de Tlaquepaque determinarán si la casa continúa siendo habitable o no.