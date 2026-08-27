Accidentes

Explosión de Tanque de Gas LP en Tlaquepaque Deja Grave a Mujer de 79 Años

Una señora de la tercera edad terminó con quemaduras en el 40% de su cuerpo tras un incendio en su domicilio de la colonia Lomas del Tapatío

Explosión TlaquepaqueMujer termina con quemaduras tras la explosión de un tanque de gas LP en Tlaquepauqe. Foto: Protección Civil Tlaquepaque

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Explosión de gas LP en Tlaquepaque deja a una mujer de 79 años con quemaduras graves. La casa sufrió daño estructural severo

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