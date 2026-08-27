Accidentes

Hombre Muere Mientras Conducía sobre la Av. Francisco I. Madero en Monterrey

El conductor habría perdido la vida presuntamente por un infarto fulminante; sin embargo, las autoridades siguen investigando el caso

Policía de Monterrey, tránsito y paramédicos investigan muerte de conductorPolicía de Monterrey, tránsito y paramédicos investigan muerte de conductor. Foto: N+

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Caos vial en Monterrey tras la muerte de un conductor en Av. Francisco I. Madero. Se presume un infarto fulminante.

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Hombre Muere Mientras Conducía sobre la Av. Francisco I. Madero en Monterrey