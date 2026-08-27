Hombre Muere Mientras Conducía sobre la Av. Francisco I. Madero en Monterrey

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió mientras circulaba a bordo de su camioneta sobre la avenida Francisco I. Madero, en dirección de oriente a poniente, a la altura del cruce con la avenida Simón Bolívar, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La camioneta color blanco en la que circulaba el hombre quedó detenida y obstruyendo el paso en el carril central de la avenida, mientras el conductor permanecía inconsciente frente al volante. El hecho generó caos vial en la zona y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio donde se encontraba

Policía Municipal, agentes de Tránsito y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar de los hechos en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Simón Bolívar. En el sitio, le realizaron una valoración al hombre que se encontraba frente al volante y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se presume que el conductor habría sufrido un infarto fulminante mientras manejaba, lo que habría causado su fallecimiento; sin embargo, serán las autoridades quienes determinen de manera oficial la causa de muerte del hombre, una vez se tengan los resultados de la autopsia de ley.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Hombre a Bordo de su Carro en Monterrey

La zona permaneció parcialmente obstruida por varios minutos mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y esperaba al arribo de personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo el levantamiento y traslado del cuerpo.

Con información de Nany Sánchez | N+

SHH