Automóvil Impacta a Vehículo y Provoca Volcadura en el Centro Histórico de Puebla

Dos personas resultaron policontundidas durante un accidente en el cruce de la calle 9 Poniente y la 3 Sur en el Centro Histórico de Puebla.

El conductor de un vehículo color negro se pasó el color rojo del semáforo e impactó a un automóvil blanco que acabo volcado; Además, la fuerza del choque ocasionó que la unidad afectada golpeara a una camioneta que se encontraba estacionada.

Luego del percance vial, comerciantes y transeúntes corrieron para auxiliar al chofer que estaba atrapado en el vehículo y dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Minutos después arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Personal de Rescate Urbano de Protección Civil llevó a cabo control y mitigación de riesgos, mientras que las personas afectadas fueron atendidas por los paramédicos.