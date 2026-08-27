Accidentes

Automóvil Impacta a Vehículo y Provoca Volcadura en el Centro Histórico de Puebla

Uno de los conductores se pasó cuando el semáforo estaba en rojo en el cruce de la calle 9 Poniente y la 3 Sur, lo que causó el accidente.

Volcadura en el Centro Histórico de Puebla moviliza a cuerpos de emergencias.Accidente en el Centro Histórico de Puebla moviliza a cuerpos de emergencias. Foto: N+

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Choque en el Centro Histórico de Puebla provoca volcadura dejando atrapado a un conductor.

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