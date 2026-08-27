Adulto Mayor se Desvanece y Muere en el Patio de su Casa en Veracruz

En Tuxpan, un hombre murió en el patio de su casa ubicada en la calle Luis Hernández, de la colonia La Olímpica, al norte del estado de Veracruz. Esta situación movilizó a los cuerpos de emergencias y policiacos.

Los primeros reportes indican que la víctima fue identificada como José Corona Díaz, de 58 años de edad. Según datos recabados el hombre fallecido se dirigía al baño letrina de su casa cuando súbitamente se desvaneció y murió.

Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes con apoyo de corporaciones de seguridad tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes. La causa de la muerte aún no ha sido determinada.

En los últimos días se ha registrado un incremento en el número de fallecimientos en la zona norte de la entidad veracruzana. Las autoridades correspondientes mantienen investigaciones por cada uno de estos sucesos.