Accidentes

Adulto Mayor se Desvanece y Muere en el Patio de su Casa en Veracruz

En Tuxpan, un hombre fue hallado sin vida al interior de su domicilio, presuntamente el deceso ocurrió cuando se dirigía al baño. Autoridades investigan los hechos.

Al lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientesAl lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes. Foto: N+

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Un hombre de 58 años murió en su patio mientras iba al baño. La Fiscalía ya investiga este suceso ocurrido al norte de Veracruz.

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