Sociedad

Obras en la Carretera 57 Afectan Logística del Sector Industrial de Querétaro

Las obras que se realizan en la carretera federal 57 han generado afectaciones logísticas para el sector industrial de San Juan del Río, principalmente por los retrasos en el traslado de mercancías.

Obras en la 57 Complican Traslado de Mercancías en QuerétaroObras en la 57 Complican Traslado de Mercancías en Querétaro. Foto: N+

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Representantes empresariales pidieron mayor orden y rapidez en los trabajos, mientras que la Sedesu reconoció la importancia de la obra y llamó a mantener informada a la población sobre los avances y las afectaciones.

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