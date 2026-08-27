Obras en la Carretera 57 Afectan Logística del Sector Industrial de Querétaro

El sector industrial de San Juan del Río enfrenta afectaciones logísticas derivadas de los trabajos que se realizan en la carretera federal 57, informó el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Representantes de distintas cámaras empresariales han manifestado su preocupación por las obras, principalmente por los retrasos que generan en el traslado de mercancías y en los tiempos de operación de las empresas instaladas en la zona.

El funcionario reconoció que la carretera 57 es una de las principales vías de conexión y transporte de carga del país, por lo que destacó la importancia de que los trabajos se mantengan ordenados y avancen con mayor rapidez.

Del Prete Tercero señaló que el sector productivo no está en contra de la obra, al considerar que es necesaria para mejorar las condiciones de esta importante vialidad; sin embargo, pidió agilizar las labores y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances y las afectaciones.

Añadió que las obras representan una preocupación particular para los parques industriales de San Juan del Río, debido al impacto que tienen en la logística y movilidad de mercancías.

Ante este panorama, el secretario indicó que se mantendrá el diálogo con representantes empresariales para conocer las principales afectaciones y buscar que los trabajos generen el menor impacto posible en las operaciones industriales.