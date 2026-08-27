Internacional

Carney Responde a Trump: Canadá Seguirá Llamándolo Lago Ontario

El primer ministro de Canadá mencionó que Ontario proviene de la lengua wendat y que ese será el nombre del lago “entonces, ahora y siempre”

Mark Carney, primer ministro de CanadáMark Carney responde a Trump sobre lago Ontario. Foto: Reuters
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