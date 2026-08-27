Carney Responde a Trump: Canadá Seguirá Llamándolo Lago Ontario

Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca renombrar el lago Ontario, ubicado entre Canadá y el estado de Nueva York, como “lago América”. Al respecto, Mark Carney respondió en una publicación de X, antes Twitter, que el nombre del lago proviene de la lengua nativa wendat:

“El nombre del lago Ontario proviene de la palabra wendat Ontari’io, que, apropiadamente, significa ‘el lago es hermoso, el lago es grande’", dijo el primer ministro canadiense.

Además, Carney explicó que el nombre es anterior tanto a la fundación de Canadá como a la Independencia de Estados Unidos: “El nombre tiene más de 400 años, anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América”.

El político añadió que la orden ejecutiva de Donald Trump no tendrá cambios en la forma en que su país nombra y se relaciona con el lago: “Los canadienses también saben que nombrar la realidad significa llamarla lago Ontario –entonces, ahora y siempre”.

En medio de una confrontación diplomática y arancelaria con Canadá, Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para cambiar “inmediatamente” el nombre del lago Ontario a “lago de América”. Al respecto, el presidente comentó:

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”.

Donald Trump también criticó el trato con los funcionarios del gobierno canadiense:

“Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal. Son gente desagradable”.

Con información de AFP