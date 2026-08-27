Seguridad

'La Chayo' Se Declara Culpable en EUA de Traficar Armas para el CJNG

María Del Rosario Navarro-Sánchez y un cómplice fueron clave para el envío de arsenal al grupo designado como 'terrorista'

Las autoridades estadounidenses designaron al CJNG como organización terroristaFoto: Cuartoscuro | Archivo
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