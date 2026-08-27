'La Chayo' Se Declara Culpable en EUA de Traficar Armas para el CJNG

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” o “La Chayo”, junto a un cómplice, se declararon culpables de múltiples cargos, entre ellos, el apoyo en el tráfico de armas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, esta mujer junto a Gustavo Castro Medina, además de ser vinculados a la organización designada como terrorista desde febrero de 2025, también están acusados de tráfico de personas y contrabando de drogas en EUA, para obtener beneficios económicos.

“La conducta de los acusados ​​amenazó directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses”, señaló el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

Asimismo, refirió que “La Señora”, de 40 años de edad, junto a su cómplice, redoblaron sus esfuerzos para ganar aún más dinero. Para ello, conspiraron para exportar armas tipo AK-47 y rifles calibre .50 para el CJNG.

“Una organización terrorista que ha destruido vidas y causado la muerte en nuestro gran país”, afirmó.

Según las indagatorias, María del Rosario conspiró con otras personas para brindar material a la organización criminal, enviando armas de fuego desde Estados Unidos a México, con la finalidad de ser entregadas a miembros de este grupo.

En los documentos oficiales se estipula que Navarro Sánchez sabía que el CJNG participaba en actividades terroristas, incluyendo toma de rehenes, asesinatos y el uso de explosivos, armas de fuego y otras armas para apoyar dichas actividades.

Además, “La Señora” o “La Chayo” admitió haber contratado a traficantes de personas para introducir ilegalmente a personas de México a Estados Unidos. Se tiene conocimiento de que uno de ellos, administraba algunos de los escondites de Navarro Sánchez en El Paso, Texas, donde almacenaba armas de fuego y narcóticos.

En las investigaciones de autoridades estadounidenses, quedó asentado que a principios de agosto de 2023, “La Señora”, negoció la compra de 20 fusiles AK-47 y dos rifles calibre .50 a agentes encubiertos.

“Las armas estaban destinadas a ser entregadas a personas que las introducirían ilegalmente en México, donde serían utilizadas para facilitar el tráfico de metanfetaminas y otros narcóticos desde México hacia Estados Unidos”, señalan documentos judiciales.

Sobre este hecho, el cómplice de María del Rosario, Gustavo Castro Medina, de 29 años de edad, reconoció que las armas serían exportadas ilegalmente para apoyar labores de narcotráfico.

De hecho, él actuó como intermediario para facilitar la transferencia interestatal e internacional de 3 mil dólares mediante transferencia bancaria a un agente encubierto para la compra de estas armas.

Ese dinero correspondía a un pago inicial del precio de compra de 66 mil dólares. Luego, el 21 de agosto de 2023, dos cómplices de Navarro Sánchez y Castro Medina llegaron a un punto de encuentro designado en El Paso para entregar el pago restante de 63 mil dólares en efectivo y tomar posesión de las armas.

“Una vez realizado el intercambio de efectivo, los agentes encubiertos entregaron las armas a los cómplices. Estos fueron arrestados por agentes que los esperaban”, indican.

Gustavo también admitió que la Patrulla Fronteriza de EUA, lo detuvo en noviembre de 2020 en Sierra Blanca, Texas, mientras conducía un auto. Durante una revisión le hallaron varios paquetes que dieron positivo a metanfetamina cristalina.

El Departamento de Estado de EUA indicó que María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” o “La Chayo”, junto a Gustavo Castro Medina, fueron acusados formalmente en 2025.

“El Gobierno de México, en virtud de su Ley de Seguridad Nacional, posteriormente transfirió a Navarro Sánchez y Castro Medina a Estados Unidos”, puntualizó.

“La Señora” se declaró culpable de cargos como posesión con intención de distribuir metanfetamina, conspiración para traficar armas, tráfico de personas y apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

En tanto, Gustavo Castro Medina se declaró culpable de posesión con intención de distribuir metanfetamina y tráfico de armas de fuego.

En ambos casos, enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

EPP