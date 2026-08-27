Integrantes de Colectivo Feminista Irrumpen en Sede del DIF en CDMX

Un grupo de mujeres integrantes del Colectivo Tonantzin realizó una manifestación y posteriormente ingresó a las instalaciones del DIF ubicadas en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de las activistas feministas inició al exterior del edificio del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), con la intención de ser atendidas por autoridades.

Mientras pegaban diversos carteles y pancartas en paredes y cristales del inmueble, gritaron varias consignas. Luego lanzaron huevos y harina a la fachada de las instalaciones de la dependencia ubicadas en la colonia Tlacoquemecatl del Valle.

Después de unos momentos ingresaron al área de recepción, donde hicieron pintas y exigieron ser atendidas por autoridades del DIF para que les brinden un informe detallado sobre el trabajo que implementan las casas de acogida.

Debido a que dichos espacios ofrecen un hogar temporal a los menores que no pueden vivir con su familia de origen mientras se resuelve su situación legal.

Las inconformes señalan que han detectado presuntas irregularidades, por ello, quieren conocer su funcionamiento y qué ocurre con los niños, niñas y adolescentes que son resguardados ahí, explicó a N+ Monserrat, líder del Colectivo.

"Venimos aquí porque nosotros recuperamos a un niño de un familiar, de un abuelo que estaba abusando sexualmente de él", afirmó.

También indicó que el DIF lo puso en un familiar de acogida y posteriormente lo cambió.

"Solicitamos apoyo del DIF, el DIF lo pone en un familiar de acogida y entonces el DIF dice 'Ah, ¿sabes qué? Hoy ya yo no quiero que lo tenga el familiar de acogida, quiero que lo tenga otro familiar de acogida'. Y obviamente todo esto trae una consecuencia", afirmó.

Montserrat señaló que estas decisiones presuntamente fueron tomadas sin revisar a detalle las carpetas de investigación del caso.

"Solamente por una animadversión de la directora y del procurador, pues un niño está en medio de esta situación que nos quieren retirar ilegalmente", puntualizó.

Sin embargo, al no obtener respuesta, volvieron al cruce de San Francisco y Tlacoquemecatl, con la finalidad de realizar un bloqueo.

Integrantes del colectivo Tonantzin protestan contra las casas de acogida afuera de las instalaciones de Desarrollo Integral de la Familia, en la alcaldía Benito Juárez.



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Hasta el momento las autoridades del DIF CDMX o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), no han informado detalles respecto a los hechos ocurridos esta tarde.

EPP