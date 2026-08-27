Seguridad

Integrantes de Colectivo Feminista Irrumpen en Sede del DIF en CDMX

Las integrantes del Colectivo Tonantzin exigen a autoridades un informe sobre las casas de acogida en CDMX

Las integrantes del Colevtivo Tonantzin protestaron en el DIF CDMXFoto: N+
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