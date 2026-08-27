Investigan Muerte Hombre Localizado al Interior de Cárcamo de SIMAS en Acuña

Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, identificado como Manuel 'N', de 52 años, al interior del cárcamo de rebombeo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), ubicado en la parte baja del puente internacional Acuña-Del Río.

El hallazgo ocurrió cuando empleados del SIMAS realizaban un recorrido en el lugar para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el cárcamo.

Durante las labores, observaron el cuerpo flotando en el interior, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para solicitar su intervención.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para ingresar al cárcamo y recuperar el cuerpo, mientras las autoridades correspondientes tomaban conocimiento de los hechos e iniciaban las primeras diligencias.

Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones correspondientes para la práctica de la necropsia de ley y los estudios periciales necesarios, con el objetivo de determinar con precisión las causas y circunstancias de su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación y esperan que los resultados de la necropsia y demás peritajes permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si la muerte pudiera estar relacionada con algún hecho delictivo.