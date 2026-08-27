Investigan Muerte Hombre Localizado al Interior de Cárcamo de SIMAS en Acuña
Empleados del lugar se disponían a realizar trabajos de mantenimiento cuando encontraron el cuerpo.
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Empleados del lugar se disponían a realizar trabajos de mantenimiento cuando encontraron el cuerpo.
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Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre, identificado como Manuel 'N', de 52 años, al interior del cárcamo de rebombeo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS), ubicado en la parte baja del puente internacional Acuña-Del Río.
El hallazgo ocurrió cuando empleados del SIMAS realizaban un recorrido en el lugar para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el cárcamo.
Durante las labores, observaron el cuerpo flotando en el interior, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades para solicitar su intervención.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes realizaron las maniobras necesarias para ingresar al cárcamo y recuperar el cuerpo, mientras las autoridades correspondientes tomaban conocimiento de los hechos e iniciaban las primeras diligencias.
Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones correspondientes para la práctica de la necropsia de ley y los estudios periciales necesarios, con el objetivo de determinar con precisión las causas y circunstancias de su fallecimiento.
Las autoridades mantienen abierta una carpeta de investigación y esperan que los resultados de la necropsia y demás peritajes permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si la muerte pudiera estar relacionada con algún hecho delictivo.