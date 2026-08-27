Seguridad

Investigan Muerte Hombre Localizado al Interior de Cárcamo de SIMAS en Acuña

Empleados del lugar se disponían a realizar trabajos de mantenimiento cuando encontraron el cuerpo.

Investigan Muerte Hombre Localizado al Interior de Cárcamo de SIMAS en AcuñaEl reporte de una persona sin vida al interior del cárcamo, movilizó a las corporaciones de emergencia Foto Ilustrativa: N+

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