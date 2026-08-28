Homicidios

Investigan Feminicidio de Joven en Cuauhtémoc; la Localizaron Junto a su Expareja

Nicole Alexia M. M., contaba con un orden de restricción en contra su expareja, fue agredida a balazos en Cuauhtémoc, Chihuahua.

La Fiscalía Especializada de la Mujer se encuentra encargada de la investigaciónLa Fiscalía Especializada de la Mujer se encuentra encargada de la investigación. Foto: N+

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Nicole Alexia M.M., joven de 21 años, fue víctima de feminicidio en Cuauhtémoc. Su expareja, con orden de restricción, la atacó.

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