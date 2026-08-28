Investigan Feminicidio de Joven en Cuauhtémoc; la Localizaron Junto a su Expareja

Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida al interior de un departamento ubicado sobre la calle Guerrero, entre las calles 13 y 15, en la zona Centro de Cuauhtémoc, Chihuahua.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que la mujer fue asesinada por su expareja, quien contaba con una orden de restricción en su contra.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el hombre atacó a la joven con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida en el mismo lugar.

La víctima fue identificada como Nicole Alexia M.M., de 21 años, quien trabajaba como operadora de la plataforma Centinela. El presunto agresor fue identificado como Carlos 'N', también de 21 años.

Tras el hallazgo, elementos de la Policía lograron retener a una persona que permaneció en el lugar en calidad de testigo.

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada de la Mujer para continuar con las diligencias correspondientes.