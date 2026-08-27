Homicidios

Mujer Muere Quemada por su Vecino y Sujeto Apuñala a su Hermana en Puebla

Carla Damaris había denunciado un ataque con fuego en Tehuacán, mientras que una señora de 54 años falleció por un arma punzocortante en Quecholac.

Investigan feminicidio de dos mujeres en Puebla.Dos mujeres fallecieron en el estado de Puebla, autoridades investigan. Foto: N+ | Ilustrativa

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Carla Damaris muere tras ataque al interior de su casa, mientras que otra mujer perdió la vida tras una agresión por parte de su hermano.

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