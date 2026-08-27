Mujer Muere Quemada por su Vecino y Sujeto Apuñala a su Hermana en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) del estado de Puebla investiga dos presuntos feminicidios ocurridos en los municipios de Tehuacán y Quecholac.

El primero sucedió luego de un ataque en el fraccionamiento Mayorazgo II, Carla Damaris denunció que había sufrido quemaduras por parte de su vecino, por lo que fue trasladada al Hospital General de Tehuacán.

A pesar de que la agresión ocurrió el 9 de agosto, la mujer de 35 años de edad perdió la vida el 17 de agosto en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de San Pablo Xochimehuacan derivado a la gravedad de sus heridas.

Se sabe que las autoridades fueron notificadas por la agresión por lo que se abrió una carpeta de investigación en donde Carla Damaris dio a conocer que su vecino le había prendido fuego cuando estaba al interior de su casa, sin embargo, las autoridades no especificaron los motivos de la agresión.

Posteriormente, el hombre se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido detenido, no obstante, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres ya inició las diligencias para esclarecer este feminicidio y determinar responsabilidades.

La comunidad de Tehuacán exige justicia por este caso luego de que Carla Damaris viviera una semana de agonía, cabe destacar que el Gobierno Municipal no se ha pronunciado al respecto.

Por otro lado, una mujer de 54 años murió a consecuencia de severas lesiones provocadas por un arma punzocortante en la comunidad de Palmarito Tochapan en el municipio de Quecholac.

Las primeras versiones policiales señalan al hermano de la ahora occisa como el supuesto responsable de haberla atacado en su domicilio ubicado en el barrio de La Inmaculada.

Las autoridades policiales realizaron las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) lleva a cabo a las indagatorias correspondientes para esclarecer este feminicidio y dar con el responsable para que pague conforme lo dicta la ley.

Con información de N+

MCS