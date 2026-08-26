Homicidios

Joven Enfrenta Cinco Delitos tras Matar a sus Padres en Monterrey

El detenido, de 21 años, quedó sujeto a una orden de aprehensión tras los hechos ocurridos en la colonia Ferrocarrilera.

Hombre enfrenta delitos por asesinato de sus padresHombre enfrenta delitos por asesinato de sus padres. Foto: N+

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La autoridad estatal informó que el acusado también habría atacado a su hermana, quien sobrevivió y permanece fuera de peligro.

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