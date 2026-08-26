Joven Enfrenta Cinco Delitos tras Matar a sus Padres en Monterrey

Christopher, de 21 años, enfrenta cinco delitos luego del ataque registrado durante el fin de semana en la colonia Ferrocarrilera, en Monterrey, donde sus padres perdieron la vida y su hermana resultó lesionada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, este miércoles se ejecutó una orden de aprehensión contra el joven, quien quedó señalado por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo, amenazas y lesiones. Las autoridades precisaron que estos son los delitos por los que deberá responder ante un juez.

El cargo de feminicidio corresponde a la muerte de su madre, mientras que el de homicidio calificado está relacionado con el fallecimiento de su padre. En tanto, el delito de lesiones deriva de la agresión que sufrió su hermana, de 24 años, quien logró sobrevivir y actualmente se encuentra estable y fuera de peligro.

Además, Christopher es acusado de robo de vehículo y amenazas como parte de los hechos investigados por la Fiscalía. La autoridad indicó que los datos de prueba obtenidos hasta ahora apuntan a que el origen de la agresión habría sido una discusión entre el joven y su padre.

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Con la ejecución de la orden de aprehensión, Christopher quedó formalmente sujeto a la investigación por los cinco delitos. Será durante las siguientes etapas del proceso cuando un juez determine su situación jurídica y se definan las responsabilidades correspondientes por cada uno de los cargos.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y reunir los elementos necesarios dentro de la carpeta de investigación.