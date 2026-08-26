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Con Triplete de Mbappé, el Real Madrid Golea a la Real Sociedad en LaLiga 2026

El Real Madrid es líder del futbol español, luego de dos triunfos consecutivos bajo el mando del entrenador José Mourinho

Kylian Mbappé celebra sus tres anotaciones en el Estadio Santiago Bernabéu con la playera del Real Madrid.Kylian Mbappé celebra sus tres anotaciones en el Estadio Santiago Bernabéu con la playera del Real Madrid. Foto: Reuters

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Real Madrid arrasa en LaLiga con un 4-1 sobre la Real Sociedad. ¿Será el inicio de una era dorada?

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