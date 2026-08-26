Con Triplete de Mbappé, el Real Madrid Golea a la Real Sociedad en LaLiga 2026

Gran arranque del Real Madrid en LaLiga. El entrenador José Mourinho volvió al Estadio Santiago Bernabéu entre aplausos, para su segunda etapa en el banquillo merengue, y además celebró con una goleada de 4-1 sobre la Real Sociedad en la Jornada 2 del futbol español.

Fue la segunda victoria en igual número de fechas para el Real Madrid, que se coloca en la cima de la tabla general con 6 unidades. La figura del encuentro ante la Real Sociedad fue el delantero francés Kylian Mbappé, quien marcó tres tantos. El otro gol fue cortesía de Vinicius.

El 1-0 tardó en llegar en la casa del equipo merengue, porque la Real Sociedad opuso buena resistencia. Fue hasta el minuto 40 cuando Mbappé remató hacia las redes luego de una gran asistencia de Federico Valverde.

Sin embargo los visitantes empataron 1-1 antes del descanso, a los 44 minutos, gracias a un buen tanto de Luka Susic, que no pudo detener el guardameta Thibaut Courtois.

Para la segunda mitad Kylian Mbappé se desató: marcó el 2-1 a los 60 minutos, luego de una pared precisa con Jude Bellingham.

En el minuto 68 fue Vinicius Junior concretó el 3-1 que sentenció el encuentro. Pero faltaba otra anotación de Mbappé: el 4-1 cayó a los 80 minutos de juego.

Luego de un buen arranque en la temporada el Real Madrid ha dejado buenas sensaciones bajo el mando de José Mourinho, que llegó a tratar de enderezar el rumbo luego del fracaso de lo dos últimos entrenadores: Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa.

Mourinho volvió a pisar el césped del Santiago Bernabéu 13 años después de su adiós. Y recibió tímidos aplausos cuando su nombre fue anunciado por el sonido local.

Al final del encuentro el capitán Fede Valverde habló del buen funcionamiento del equipo merengue: “Vi al equipo enchufado y con muchas ganas. Trabajamos muy bien, nos faltó tener más paciencia tras el primer gol y tener la pelota para jugar con el resultado. Nos empataron y es difícil remontar, pero la charla al descanso hizo que mejoraran muchas cosas. Y el segundo tiempo fue espectacular”.

Con información de N+