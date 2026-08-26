Deportes

América Anuncia la Baja de la 'Pantera' Zúñiga por Lesión

El delantero de las Águilas tuvo que pasar por el quirófano y se ausentará por un tiempo de los partidos del club azulcrema

Raúl Zúñiga, jugador del América, en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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