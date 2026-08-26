América Anuncia la Baja de la 'Pantera' Zúñiga por Lesión

Las Águilas del América han conseguido despejar las dudas que rodeaban al equipo hace unos meses. Tras la salida de André Jardine y luego de un par de torneos sin conseguir los objetivos deportivos, la escuadra azulcrema hizo una renovación encabezada por la llegada de Guillermo Almada como nuevo entrenador, así como la de un par de refuerzos que se han incorporado al conjunto de Coapa.

Una de las interrogantes con respecto al equipo era la profundidad de su plantel, la cual ha recibido un nuevo golpe. Este miércoles, el Club América anunció que el delantero Raúl Zúñiga causará baja indefinida debido a una lesión de cartílago en cóndilo medial, misma que requirió cirugía. Las Águilas detallaron que la intervención realizada en la 'Pantera' fue exitosa.

De momento no se sabe cuánto tiempo estará fuera de actividad o si la directiva está considerando contratar un nuevo delantero para suplir su ausencia. Aún así, la actividad futbolística del cuadro azulcrema no se detiene, pues esta misma noche enfrentan a Columbus Crew en partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, torneo en el que el América no ha logrado trascender.

Además, el equipo de Almada se encuentra actualmente como líder del torneo Apertura 2026 en la Liga MX y, desde la llegada del estratega uruguayo, no han perdido ni un sólo partido oficial.