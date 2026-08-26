Cine

Muere Atropellada la Cineasta Paz Ramírez Larraín a los 39 años

La productora y directora chilena perdió la vida tras ser golpeada por un vehículo que se dio a la fuga en Chile. Un hombre de 53 años ya fue detenido como presunto responsable.

muere-paz-ramirez-larrainFoto: Instagram Paz Ramírez

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Tragedia en Chile: la cineasta Paz Ramírez Larraín muere atropellada a los 39 años. El conductor se dio a la fuga, pero ya hay un detenido. Conoce más sobre su legado en el cine.

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