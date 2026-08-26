Muere Atropellada la Cineasta Paz Ramírez Larraín a los 39 años

La cineasta y productora Paz Ramírez Larraín murió a los 39 años luego de ser atropellada la noche del domingo 23 de agosto, en Providencia, en Chile.

El conductor se dio a la fuga tras el impacto, aunque horas después la Fiscalía confirmó la detención de un sospechoso.

De acuerdo con registros de cámaras de seguridad citados por medios chilenos, Ramírez cruzaba la calle junto a su mascota cuando el perro quedó rezagado unos metros.

Al notar que un automóvil se aproximaba a alta velocidad, la cineasta regresó para alcanzar al animal y, cuando estaba a punto de llegar a la banqueta, fue impactada por el vehículo, que continuó su marcha sin detenerse.

Personal de emergencias trasladó a Ramírez al hospital, donde fue declarada muerta cerca de las 20:45 horas producto de la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia informó sobre la detención de un ciudadano chileno de 53 años como presunto responsable del atropello.

El vehículo del sospechoso fue ubicado en Santiago, capital de Chile, con daño en la parte frontal, compatible con su participación en el hecho.