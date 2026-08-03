¿Cuánto Han Recaudado Zendaya y Tom Holland Juntos? La Pareja Más Taquillera de 2026

Zendaya y Tom Holland se consolidaron como la pareja más taquillera de 2026 en la industria del entretenimiento, luego de que sus dos producciones más recientes, Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, de Christopher Nolan, generaran, en conjunto, el fin de semana de cine más grande en la historia de la taquilla estadounidense.

Un estreno histórico para "Spider-Man: Brand New Day"

Spider-Man: Brand New Day, protagonizada por Holland como Peter Parker y Zendaya como MJ, debutó con aproximadamente 355 millones de dólares en Estados Unidos, cifra que, dependiendo de los datos finales del lunes, podría convertirse en el mayor estreno doméstico de la historia, superando el récord de 357.1 millones de dólares que ostentaba Avengers: Endgame desde 2019.

A nivel global, la cinta arrancó con 927 millones de dólares, el segundo mejor arranque mundial de todos los tiempos, solo detrás de la propia Endgame. Se proyecta que la película supere los 1,000 millones de dólares en su primera semana en cartelera.

El filme, dirigido por Destin Daniel Cretton, logró este resultado pese a no contar con pantallas IMAX, ya que La Odisea mantuvo la exclusividad de ese formato durante tres semanas. Aun así, Brand New Day impuso récords de apertura en formatos como Dolby, 4DX y ScreenX.

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La Odisea sostiene su carrera en la taquilla

Zendaya también participa en la épica de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon, en la que interpreta a la diosa Atenea. La cinta, que se estrenó el 17 de julio, ha recaudado más de 911 millones de dólares en todo el mundo tras tres fines de semana en cartelera, y en su tercera semana sumó otros 51 millones de dólares en Estados Unidos.

El fin de semana más grande en la historia de la taquilla

La coincidencia de ambos estrenos protagonizados por la pareja llevó la taquilla combinada de Estados Unidos y Canadá a un total aproximado de 434 millones de dólares en un solo fin de semana, superando el récord de 402 millones de dólares establecido en 2019 con el estreno de Avengers: Endgame. Entre ambas películas, Holland y Zendaya coparon cerca del 94.5% de todo el mercado doméstico ese fin de semana.

El total acumulado de la pareja en 2026

Sumando sus proyectos del año, Zendaya ha acumulado casi 2,000 millones de dólares en taquilla mundial, lo que la coloca como la actriz más taquillera del momento, mientras que el total de Holland ronda los 1,800 millones de dólares. La actriz, además, cerrará el año con el estreno de Dune: Parte Tres, en diciembre.

La pareja, que recientemente confirmó su matrimonio, ya trabajaba junta desde Spider-Man: Homecoming (2017), pero 2026 marcó el año en que ambos se consolidaron como estrellas capaces de sostener taquillas por sí mismas, más allá del universo Spider-Man.