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¿Cuánto Han Recaudado Zendaya y Tom Holland Juntos? La Pareja Más Taquillera de 2026

Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey llevan a Zendaya y Tom Holland a romper récords de taquilla juntos en 2026. Aquí las cifras.

zendaya-tom-holland-pareja-mas-taquillera-2026Foto: GettyImages

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Con Spider-Man: Brand New Day y La Odisea, Zendaya y Tom Holland dominan la taquilla de 2026. Un fin de semana récord de 434 millones de dólares. ¿Qué los hace tan exitosos?

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