Ciencia y Tecnología

¿Ya Sirve WhatsApp Hoy? Así Está el Servicio tras Reportes de Caída Masiva en México

Los primeros reportes de fallas comenzaron a registrarse alrededor de las 13:30 horas de este lunes 3 de agosto, y alcanzaron un pico de más de 2 mil 500 reportes pasadas las 16:00 horas

WhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más usadas en el mundo. Foto: ReutersWhatsApp es una de las apps de mensajería instantánea más usadas en el mundo. Foto: Reuters

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