¿Ya Sirve WhatsApp Hoy? Así Está el Servicio tras Reportes de Caída Masiva en México

Horas después de que miles de usuarios reportaran fallas para enviar mensajes en WhatsApp, la aplicación de mensajería continúa presentando intermitencias en México, de acuerdo con los reportes más recientes de Downdetector.

Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa ni sobre un horario estimado para la solución total del problema.

¿Cómo empezó la falla de WhatsApp hoy?

De acuerdo con Downdetector, los primeros reportes de fallas comenzaron a registrarse alrededor de las 13:30 horas de este lunes 3 de agosto, y alcanzaron un pico de más de 2 mil 500 reportes pasadas las 16:00 horas.

Los problemas más comunes señalados por los usuarios fueron:

64%: fallas para enviar mensajes.

30%: intermitencias generales en la aplicación.

4%: dificultades para iniciar sesión.

Las quejas se concentraron en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez. La falla no se limitó a México: en España también se registraron picos de más de 600 reportes, principalmente en Madrid, Valladolid, Valencia, Barcelona, Sevilla y San Sebastián.

¿Ya se resolvió la falla de WhatsApp?

Hasta el momento, los reportes de usuarios continúan en plataformas como Downdetector y redes sociales, y Meta no ha confirmado oficialmente la causa de la interrupción ni un tiempo estimado de solución.

¿Qué hacer si WhatsApp no te funciona?

Mientras se resuelve la falla, se recomienda:

Verificar la conexión a internet, ya sea WiFi o datos móviles.

Reiniciar la aplicación.

Revisar si hay una actualización disponible en la tienda de aplicaciones.

¿Por qué suele fallar WhatsApp?

Este tipo de interrupciones suele estar relacionado con problemas en los servidores centrales de Meta, errores de software, trabajos de mantenimiento o incidentes de conectividad, aunque la causa específica de cada caída solo puede confirmarla la propia empresa.

AMP