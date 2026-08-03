Sociedad

Alertan por Lluvia de Ceniza Hoy en CDMX: Residuos del Popocatépetl Caerán durante 12 Horas

Ante la alerta de caída de ceniza volcánica en gran parte de la capital, las autoridades emitieron una lista de recomendaciones para la población

La silueta del volcán Popocatépetl es bañada por la luz del amanecer. Foto: Cuartoscuro/ArchivoLa silueta del volcán Popocatépetl es bañada por la luz del amanecer. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+