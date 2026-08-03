Alertan por Lluvia de Ceniza Hoy en CDMX: Residuos del Popocatépetl Caerán durante 12 Horas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México advirtió por la posible caída de ceniza volcánica proveniente del Popocatépetl durante las próximas 12 horas en gran parte de la capital del país.

De acuerdo con los Avisos de Ceniza Volcánica (VAA) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, a las 13:2+ horas se reportó emisión de ceniza cercana al cráter y con desplazamiento hacia el oeste.

En la más reciente imagen de satélite se observaba desplazamiento de la pluma de ceniza hacia dicha dirección, coincidiendo con la zona sur de la Ciudad de México, informaron las autoridades capitalinas.

¿En dónde habrá lluvia de ceniza hoy en CDMX?

Según la SGIRPC, se prevé la caída de ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en las siguientes demarcaciones de la capital del país:

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Por lo anterior, el semáforo de alerta volcánica se mantenía en Amarillo Fase 2. "Toma precauciones y mantente informado", llamaron las autoridades a la población.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 12 horas en @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Toma precauciones y mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UNXO5wR0Jo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

¿Qué hacer ante la caída de ceniza del Popocatépetl?

Ante la alerta de caída de ceniza volcánica en gran parte de la capital, las autoridades emitieron la siguiente lista de recomendaciones para la población:

Tapar depósitos de agua para evitar contaminación.

Cerrar puertas y ventanas y sellar con trapos húmedos las rendijas y ventanillas para evitar la entrada de partículas de ceniza.

Protegerse la nariz y la boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio.

No realizar actividades físicas al aire libre.

No dejar alimentos a la intemperie para evitar su contaminación.

Cubrir las coladeras para evitar que la ceniza tape el drenaje.

Se prevé posible caída de #ceniza volcánica para esta tarde en alcaldías del sur y oriente de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2gRbVxMv77 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 3, 2026

¿Por qué el Popocatépetl emana ceniza?

El Popocatépetl emana ceniza porque el magma en su interior libera gases a alta presión que fragmentan la roca fundida en diminutas partículas.

Dicho material pulverizado es expulsado junto con vapor de agua y gases durante las exhalaciones y explosiones del volcán.

AMP