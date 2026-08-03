Seguridad

Rompe Pared y Entra a Robar Restaurante de Carne Asada en el Centro de Monterrey, NL

El presunto ladrón realizó un boquete en una pared para ingresar al restaurante y apoderarse del dinero de las cajas registradoras

Robo a restauranteEl presunto ladrón ingresó a través de un boquete para robar. Foto: N+

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Impactante robo en Monterrey: ladrón rompe pared de restaurante para llevarse dinero. Autoridades ya investigan. ¿Qué medidas de seguridad se implementarán?

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