Rompe Pared y Entra a Robar Restaurante de Carne Asada en el Centro de Monterrey, NL

Un restaurante de carnes asadas fue víctima de un robo luego de que un presunto ladrón realizara un boquete en una pared y después ingresara al establecimiento para apoderarse del dinero de las ventas del fin de semana. Los hechos fueron reportados la mañana de este lunes 3 de agosto, sobre el cruce de la avenida Madero y Benito Juárez, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Los propietarios de este establecimiento mencionaron que el o los ladrones ingresaron al restaurante por la parte alta, lugar donde realizaron un hoyo a una pared, provocando daños en el sistema de enfriamiento de este lugar. Al lograr entrar, el presunto responsable tomó una mínima cantidad de dinero de las cajas registradoras para después huir del sitio.

Tras este reporte, al lugar llegaron elementos de la Policía de Monterrey y agentes de investigación, quienes comenzaron con los trabajos correspondientes. Autoridades lograron visualizar los videos captados por las cámaras de seguridad de este restaurante, por lo que el presunto responsable ya fue identificado.

Locatarios piden más seguridad en zona centro de Monterrey

Autoridades de seguridad ya se encuentran en búsqueda del presunto responsable para tratar de recuperar el dinero robado. Hasta el momento no se ha dado a conocer el monto de este robo, por lo que se espera que sea durante las próximas horas que se revelen más datos sobre este atraco.

Este robo ha causado temor entre locatarios de la zona, por lo que pidieron a las autoridades de seguridad realizar más patrullajes en este punto durante la madrugada, tiempo en el que la mayoría de los establecimiento se encuentran cerrados. Se espera que las cámaras del C4 de Monterrey ayuden para localizar al presunto ladrón.