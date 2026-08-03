Accidentes

Accidente de Motocicleta en Puebla Deja un Muerto y una Mujer Embarazada en Crisis Hipertensiva

El choque entre el vehículo compacto y la unidad de dos ruedas ocurrió en la junta auxiliar San José del municipio poblano de Zaragoza.

Accidente Choque Automóvil Motocicleta Muerto Mujer Embarazada Crisis San José Zaragoza PueblaAccidente Vial en Zaragoza, Puebla, Deja un Muerto y una Embarazada en Crisis. Foto: X @PCGobPue

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Accidente mortal en Puebla: colisión entre automóvil y motocicleta en Zaragoza deja un fallecido y una mujer embarazada en crisis. Infórmate aquí.

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