Accidente de Motocicleta en Puebla Deja un Muerto y una Mujer Embarazada en Crisis Hipertensiva

Al mediodía de este lunes 3 de agosto de 2026 se registró un fuerte accidente vial protagonizado por un vehículo compacto y una motocicleta en el municipio poblano de Zaragoza.

Cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el lugar del siniestro, en la junta auxiliar de San José para atender a las víctimas, reportando un muerto y una mujer embarazada con crisis hipertensiva.

Accidente vial deja un muerto y una embarazada en crisis en Zaragoza, Puebla

Fue aproximadamente a las 12:00 horas de este lunes cuando se reportó un accidente vial entre un automóvil y una motocicleta en el municipio de Zaragoza.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, Policía Estatal de Caminos, así como integrantes de la Policía y Protección Civil Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, fue reportada la muerte de una persona, además de que una mujer embarazada tuvo que ser trasladada a un hospital tras sufrir una crisis hipertensiva.

Las autoridades se hicieron cargo del acordonamiento de la zona y el retiro de las unidades, a la par que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para que se encargue del levantamiento del cuerpo.

Chocan dos tractocamiones sobre el Periférico Ecológico de Puebla

Un tráiler se impactó contra un transporte de carga en el Periférico Ecológico de Puebla pasando la salida al municipio de Cuautlancingo con sentido al Pueblo Mágico de Cholula.

La mañana del pasado 31 de julio se registró este fuerte accidente carretero que provocó el cierre parcial de la vialidad causando afectaciones en la circulación. Elementos de seguridad arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes por lo que dos carriles fueron cerrados en su totalidad.

Con información de N+

GMAZ