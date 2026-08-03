Investigan Presunto Caso de Aborto en Baños de Gasolinera en San Nicolás, Nuevo León

Autoridades estatales realizan las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de manchas de sangre en los baños de una gasolinera ubicada sobre las avenidas Manuel L. Barragán y Sendero Divisorio, en el municipio de San Nicolás de los Garza.La tarde de este lunes 3 de agosto la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga un presunto caso de aborto registrado al interior de los baños de una gasolinera

La movilización de las autoridades se registró luego de que empleados del establecimiento realizaran labores de limpieza en las instalaciones sanitarias y detectaran lo que aparentemente eran manchas de sangre en una de las cabinas de los baños. Ante la situación, el personal decidió dar aviso inmediato a las autoridades para que se realizara una inspección del lugar.

Empleados alertaron a las autoridades

Los primeros en arribar al sitio fueron elementos de la Policía Municipal de San Nicolás, quienes acordonaron el área e iniciaron una revisión preliminar para descartar cualquier riesgo y preservar posibles indicios. Tras la inspección inicial, los oficiales notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que agentes de la Policía Ministerial y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron a la gasolinera para comenzar con las diligencias correspondientes.

Los especialistas realizaron el procesamiento de la escena, documentando los indicios localizados y recabando evidencias que serán analizadas como parte de la carpeta de investigación.

Peritos efectuaron una inspección detallada dentro de la cabina sanitaria donde fueron encontradas las presuntas manchas de sangre, además de recolectar muestras que serán sometidas a estudios de laboratorio para determinar su origen y establecer si existe relación con un posible aborto. Las autoridades también revisan si existen cámaras de videovigilancia tanto del establecimiento como de negocios cercanos que permitan identificar a la persona o personas que ingresaron al sanitario antes del hallazgo.

Investigación continúa

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente que se trate de un aborto, por lo que el caso permanece bajo investigación y será el resultado de los dictámenes periciales el que permita esclarecer lo ocurrido. Las autoridades mantienen bajo resguardo el área donde fueron localizados los indicios mientras continúan las diligencias ministeriales. Asimismo, no se ha informado sobre personas detenidas o identificadas en relación con estos hechos.

Será conforme avance la investigación cuando la Fiscalía determine la situación y, en su caso, las posibles responsabilidades legales derivadas de este hallazgo.

Con información de Alejandro Rodriguez/ Noticias N+

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