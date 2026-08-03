Seguridad

Investigan Presunto Caso de Aborto en Baños de Gasolinera en San Nicolás, Nuevo León

Autoridades estatales investigan el presunto caso de un aborto ocurrido en los baños de una gasolinera ubicada sobre la avenida Manuel L. Barragán y Sendero Divisorio.

Hallazgo de Manchas de Sangre Desata Investigación en Gasolinera de San NicolásMoviliza a Autoridades Presunto Caso de Aborto en Gasolinera de Av. Barragán

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Presunto caso de aborto en gasolinera de San Nicolás moviliza a las autoridades. La investigación sigue en curso. Conoce los detalles de este caso que conmociona.

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